La Championship inglese propone una sfida delicata soprattutto in chiave salvezza: Sheffield-West Bromwich Albion, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Lo Sheffield, ancora ultimo in classifica a causa della penalizzazione, ha bisogno di punti per provare una rimonta complicata, mentre il West Bromwich Albion, diciannovesimo a 53 punti, vuole allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Lo

, allenato da Chris Wilder, si presenta con un 4-2-2-2 che punta su intensità e verticalità. Chong e O'Hare agiranno tra le linee alle spalle della coppia offensiva composta da Canon e Ings, con l’obiettivo di creare occasioni e dare ritmo alla manovra.

Il West Bromwich Albion, guidato da Ryan Mason, risponde con un 4-4-2 solido ed equilibrato, cercando compattezza tra i reparti e concretezza negli ultimi metri. Johnston e Price saranno i riferimenti offensivi, chiamati a sfruttare ogni occasione utile.

Le probabili formazioni di Sheffield-West Bromwich Albion

Ci si attende una partita tesa e combattuta, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza della posta in palio. Lo Sheffield proverà a giocare con maggiore aggressività per inseguire una difficile rimonta, mentre il West Bromwich Albion cercherà di gestire i ritmi e sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. In un contesto così delicato, gli episodi e la lucidità nei momenti decisivi potranno risultare determinanti.

Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O'Hare, Canon, Ings. Allenatore: Chris Wilder

West Bromwich Albion (4-4-2): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Taylor, Junior, Molumby, Mowatt, Johnston, Price, Heggebo. Allenatore: Ryan Mason

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