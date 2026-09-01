Lo Spezia torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21:00, la formazione ligure ospiterà il Vado allo stadio Alberto Picco in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Lo Spezia arriva all’appuntamento dopo aver superato la Torres per 4-1 nel primo turno, mentre il Vado ha eliminato l’Inter U23 ai calci di rigore.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Lo Spezia proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico del Picco, mentre il Vado arriva alla sfida dopo aver già dimostrato grande solidità nel superare il primo turno. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Spezia-Vado in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Alberto Picco, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Per questa gara, dalle programmazioni ufficiali disponibili,

. I diritti della Coppa Italia Serie C su Sky e NOW riguardano la competizione a partire dagli ottavi di finale, mentre i primi turni prevedono soltanto alcune partite selezionate per la diretta.

Lo Spezia vuole sfruttare il fattore Picco

Lo Spezia ha iniziato il proprio cammino nella competizione con una

. Un risultato importante che ha permesso alla squadra ligure di qualificarsi al turno successivo e di presentarsi alla sfida contro il Vado con la fiducia derivante da una prestazione offensiva particolarmente efficace.

La formazione guidata da Stefano Turati avrà ora l’opportunità di giocare davanti al proprio pubblico. Il Picco rappresenterà quindi un elemento importante in una gara secca, con lo Spezia che proverà a imporre fin dall’inizio il proprio ritmo e a evitare che gli avversari possano prendere fiducia nel corso dell’incontro.

Il Vado arriva dopo l’impresa contro l’Inter U23

Il Vado ha conquistato l’accesso al secondo turno superando l’

, ottenendo un risultato particolarmente significativo nel suo esordio tra i professionisti. La formazione rossoblù ha così dimostrato di poter gestire anche una sfida a eliminazione diretta contro un avversario di valore.

La squadra ligure arriva quindi allo stadio Picco con la volontà di sfruttare l’entusiasmo generato dal primo turno. Per il Vado sarà fondamentale mantenere compattezza e attenzione, cercando di resistere alla pressione dello Spezia e sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nel corso della partita.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte uno Spezia che vuole dare continuità al

e un Vado capace di superare l’ostacolo dell’Inter U23. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore Picco e la maggiore esperienza, mentre gli ospiti cercheranno di confermare la solidità mostrata nel primo turno.

Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. In caso di parità al termine dei 90 minuti, le due squadre saranno chiamate a giocarsi la qualificazione direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. La gestione della pressione e la capacità di sfruttare le occasioni potrebbero quindi fare la differenza.

Spezia-Vado: data, orario e canali