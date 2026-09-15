Ad Anfield va in scena Liverpool-Tottenham, sfida valida per il terzo turno della EFL Cup 2026/27, con qualificazione al turno successivo in palio in una gara secca. Il confronto è in programma martedì 15 settembre alle ore 21:00 italiane e mette di fronte due squadre di Premier League che arrivano all'appuntamento dopo due pareggi senza reti in campionato.VEDI LIVERPOOL-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Liverpool di Andoni Iraola ha iniziato la stagione senza sconfitte ma ha lasciato punti nelle ultime quattro gare di Premier League, compreso lo 0-0 contro il Fulham di sabato. Il Tottenham di Roberto De Zerbi vive invece una situazione più delicata: gli Spurs sono ancora senza gol nelle prime quattro giornate di campionato e hanno raccolto appena due punti, arrivando ad Anfield con la necessità di trovare una risposta anche attraverso la coppa.Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Liverpool-Tottenham.

Dove vedere Liverpool-Tottenham in diretta TV e streaming

Liverpool-Tottenham sarà trasmessa in

in Italia. La piattaforma ha inserito la sfida di Anfield nel programma della serata dedicata al terzo turno della EFL Cup. Nel Regno Unito la partita sarà invece trasmessa da ITV e Sky Sports.

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Liverpool-Tottenham: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Liverpool-Tottenham

Competizione: EFL Cup 2026/27, terzo turno

Data: martedì 15 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Anfield, Liverpool

Diretta TV: non annunciata in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica, Vincitù e Como TV

Il momento del Liverpool

Il

arriva alla gara con una striscia iniziale ancora priva di sconfitte, ma l'ultimo periodo in Premier League ha prodotto tre pareggi nelle ultime quattro giornate. Lo 0-0 con il Fulham ha evidenziato soprattutto le difficoltà dei Reds nell'ultimo terzo di campo, mentre Iraola ha già annunciato una rotazione importante per la sfida di coppa dopo il ravvicinato impegno di campionato. Il tecnico spagnolo ha inoltre confermato che

partirà titolare al posto di Alisson.

La partita può quindi offrire spazio a diversi giocatori finora meno utilizzati. Joe Gomez è nuovamente disponibile dopo l'infortunio muscolare che gli ha impedito di giocare nelle prime settimane della stagione, mentre Trey Nyoni, Lewis Koumas e Rio Ngumoha sono tra i giovani candidati a trovare maggiore spazio.

Il momento del Tottenham

Il

arriva ad Anfield con un dato particolarmente pesante: la squadra di De Zerbi non ha ancora segnato in Premier League dopo quattro giornate. Gli ultimi due incontri, contro Nottingham Forest ed Everton, sono terminati entrambi 0-0 e hanno portato gli Spurs a soli due punti in classifica. La EFL Cup diventa così un'occasione per interrompere immediatamente la sequenza negativa, anche se il tecnico italiano dovrà fare i conti con una rosa decimata dagli infortuni.

A Liverpool non saranno disponibili Sandro Tonali e Pedro Porro, mentre Dejan Kulusevski resterà con ogni probabilità fuori e Richarlison non sarà convocato nonostante possa essere utilizzato nelle competizioni di coppa. De Zerbi ha invece recuperato Destiny Udogie, mentre diversi elementi offensivi devono ancora raggiungere la migliore condizione fisica: tutto questo contribuisce ad alimentare un clima abbastanza teso all'interno dell'ambiente Spurs, protagonista di un inizio di stagione da dimenticare.

Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham

Per il

le indicazioni più recenti portano verso un 4-2-3-1 con Mamardashvili confermato tra i pali. Iraola dovrebbe concedere spazio a diversi giocatori meno impiegati, con Frimpong, Araujo, Gomez e Tsimikas davanti al portiere georgiano. A centrocampo sono attesi Mac Allister e McConnell, mentre Nyoni, Munoz, Koumas e Ngumoha completano il reparto offensivo secondo le ultime previsioni.

Il Tottenham dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Le ultime indicazioni prevedono Dubravka in porta, Gray, Tosin, Senesi e Udogie in difesa, con Bentancur, Bergvall e Gallagher a centrocampo. In attacco spazio a Kudus, Solanke e Marmoush.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Araujo, Gomez, Tsimikas; McConnell, Mac Allister; Nyoni, Munoz, Koumas, Ngumoha. Allenatore: Andoni Iraola.

TOTTENHAM (4-3-3): Dubravka; Gray, Tosin, Senesi, Udogie; Bentancur, Bergvall, Gallagher; Kudus, Solanke, Marmoush. Allenatore: Roberto De Zerbi.