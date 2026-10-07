Maccabi-Milano è in programma giovedì 8 ottobre alle 18:00 italiane all'Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, nella quarta giornata della regular season di Eurolega 2026/27. La gara si disputa in campo neutro a causa della situazione legata alla sede abituale del Maccabi. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: Maccabi ha perso 90-67 contro il Panathinaikos, mentre Olimpia Milano è stata battuta 86-76 dal Baskonia. VEDI MACCABI-MILANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitu permette di accedere allo streaming di Maccabi-Milano. Dove vedere Maccabi-Milano in diretta TV e streaming La sfida sarà trasmessa in Italia da Sky Sport e NOW. La programmazione Sky dell'8 ottobre inserisce Maccabi-Olimpia Milano alle 20:00 su Sky Sport e NOW, con il commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna. L'orario indicato dalla programmazione TV non coincide però con il tip-off ufficiale delle 18:00 italiane riportato per la gara. Partita: Maccabi-Milano

Maccabi-Milano Competizione: Eurolega 2026/27

Eurolega 2026/27 Giornata: 4ª giornata

4ª giornata Data: giovedì 8 ottobre 2026

giovedì 8 ottobre 2026 Orario: 18:00

18:00 Palazzetto: Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu Maccabi-Milano: data, orario e informazioni sulla partita Il Maccabi arriva alla quarta giornata con una sola vittoria nelle prime tre partite. Dopo la sconfitta all'esordio contro ASVEL, la squadra israeliana aveva superato Besiktas per 109-93, prima di incassare il pesante 90-67 sul campo del Panathinaikos. Milano ha invece iniziato con la vittoria casalinga per 87-85 contro la Virtus Bologna, prima del successo per 96-87 sul Partizan. Il terzo turno ha però interrotto la striscia positiva con il 76-86 subito a Vitoria contro il Baskonia. Moses Wright ha segnato 17 punti con 6 rimbalzi, mentre Devon Hall ha distribuito 12 assist, ma l'Olimpia non è riuscita a completare la rimonta dopo un primo quarto perso 26-16. Il momento del Maccabi Oded Kattash può contare su un gruppo costruito attorno a diversi giocatori con esperienza europea. Nel roster figurano Iffe Lundberg, John DiBartolomeo, Yam Madar, Bonzie Colson, Roman Sorkin e Daniel Theis, oltre a giocatori come Jaylen Hoard e O'Shae Brissett. Il problema principale emerso nelle prime tre giornate riguarda la continuità. Dopo il successo largo contro Besiktas, il Maccabi ha subito il ritmo del Panathinaikos, fermandosi a 67 punti. Contro Milano servirà quindi maggiore efficacia nella gestione dei possessi e soprattutto una produzione offensiva piu costante per evitare di lasciare alla squadra italiana il controllo del ritmo. Il momento di Milano L'Olimpia Milano di Peppe Poeta ha mostrato due volti nelle prime tre giornate. Le vittorie contro Virtus Bologna e Partizan avevano evidenziato una squadra capace di produrre attacco e di trovare protagonisti diversi, mentre a Vitoria sono emerse difficolta soprattutto nei primi minuti. Contro il Baskonia, oltre ai 17 punti di Wright, Devon Hall ha chiuso con 12 assist, mentre Alec Peters ha aggiunto 10 punti e 7 rimbalzi. Il roster comprende anche Marko Guduric, Lorenzo Brown, Darius Thompson, Garrison Mathews, Devin Booker, Ousmane Diop e Jason Burnell, offrendo a Poeta diverse combinazioni tra tiro perimetrale, creazione dal palleggio e fisicita. Le chiavi tattiche di Maccabi-Milano La prima chiave sarà la gestione del ritmo. Maccabi ha bisogno di aumentare la produzione offensiva dopo i 67 punti segnati contro il Panathinaikos, mentre Milano dovrà evitare di concedere possessi facili dopo aver subito un avvio complicato contro Baskonia. Un secondo elemento riguarda il gioco interno. Wright ha rappresentato una delle note positive dell'ultima uscita dell'Olimpia e può creare problemi se riesce a ricevere profondo. Dall'altra parte, Theis offre al Maccabi esperienza e presenza fisica vicino a canestro. Sul perimetro, invece, il duello tra Lundberg e gli esterni dell'Olimpia potrebbe incidere sulla costruzione dei vantaggi. Milano dovrà cercare di sfruttare la capacita di Hall e Brown di creare gioco, mentre Maccabi può provare ad attaccare i cambi difensivi attraverso il proprio talento individuale. I probabili quintetti iniziali di Maccabi-Milano Le rotazioni utilizzate nelle prime giornate consentono di ipotizzare una base di partenza, anche se le decisioni definitive arriveranno a ridosso della palla a due e potranno dipendere dalle condizioni degli uomini disponibili. Maccabi: John DiBartolomeo, Iffe Lundberg, Bonzie Colson, Roman Sorkin, Daniel Theis Milano: Lorenzo Brown, Devon Hall, Marko Guduric, Alec Peters, Moses Wright