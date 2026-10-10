La 6ª giornata di Ligue 1 propone la sfida tra Nizza e Strasburgo, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 alla Allianz Riviera. I padroni di casa occupano il 14° posto con 5 punti, mentre lo Strasburgo è ottavo a quota 7. Il Nizza arriva dal successo per 2-1 contro il Lille, prima vittoria stagionale, mentre gli alsaziani sono reduci dal 2-1 subito in casa del Paris FC.VEDI NIZZA-STRASBURGO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Nizza ha segnato appena 3 gol nelle prime cinque giornate, incassandone 6, mentre lo Strasburgo ha realizzato 10 reti e ne ha subite altrettante. La formazione di Olivier Pantaloni ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, mentre lo Strasburgo ha ottenuto due successi, un pareggio e due ko. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Nizza-Strasburgo.

Dove vedere Nizza-Strasburgo in TV e streaming

La partita

, piattaforma che propone le gare del campionato francese. Il calcio d'inizio è fissato alle 15:00 di domenica 11 ottobre alla Allianz Riviera.

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Nizza-Strasburgo: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Nizza-Strasburgo

Competizione: Ligue 1

Giornata: 6ª giornata

Data: domenica 11 ottobre 2026

Orario: 15:00

Stadio: Allianz Riviera, Nizza

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Nizza

Il Nizza ha finalmente trovato la

nell'ultimo turno disponibile, superando 2-1 il Lille alla Allianz Riviera. Dopo il pareggio senza reti contro il Lorient, la sconfitta per 3-0 contro il Paris FC e il ko di misura con l'Auxerre, la squadra di Olivier Pantaloni ha conquistato tre punti pesanti grazie alle reti di Nathan Ngoy, autore di un autogol, e Mohammed Amoura.

Il successo contro il Lille ha permesso agli Aiglons di uscire dalla zona rossa, anche se il problema offensivo rimane evidente: appena tre gol segnati in cinque partite. Amoura ha però rappresentato la nota più positiva dell'ultima gara, segnando il suo primo gol con la maglia del Nizza e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria.

Il momento dello Strasburgo

Lo Strasburgo ha invece iniziato la stagione con

, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo il pesante 4-0 subito all'esordio dal Marsiglia, la squadra ha reagito battendo il Lens e il Troyes, prima del pareggio interno per 1-1 contro il Monaco.

L'ultimo appuntamento ha però portato una sconfitta per 2-1 contro il Paris FC. Gli alsaziani erano passati in svantaggio nel primo tempo e hanno trovato la rete nel finale grazie all'autogol di Moustapha Mbow, senza però riuscire a completare la rimonta. Con 10 gol segnati e 10 subiti, lo Strasburgo ha mostrato finora un rendimento decisamente più produttivo in fase offensiva rispetto al Nizza, ma anche una maggiore esposizione difensiva.

Le probabili formazioni di Nizza-Strasburgo

Il Nizza dovrebbe ripartire dall'undici schierato nell'ultima gara contro il Lille, con

. Clauss e Nkounkou agiranno sulle corsie, mentre Witsel e Coulibaly comporranno la linea centrale. Hein e Amoura dovrebbero supportare Wahi nel reparto offensivo.

Lo Strasburgo dovrebbe invece riproporre il 4-2-3-1 visto nella trasferta contro il Paris FC, con Jørgensen tra i pali, Antwi, Doukouré, Mitchell e Oso nella linea difensiva. El Mourabet e Diogo Sousa formeranno la coppia centrale, mentre Yassine, Reyna e Nanasi agiranno alle spalle di Ortega.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza; Clauss, Witsel, Coulibaly, Nkounkou; Hein, Amoura; Wahi. Allenatore: Olivier Pantaloni.

STRASBURGO (4-2-3-1): Jørgensen; Antwi, Doukouré, Mitchell, Oso; El Mourabet, Diogo Sousa; Yassine, Reyna, Nanasi; Ortega. Allenatore: Hugo Oliveira.