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Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
La Europa League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Omonia-Lincoln, in programma giovedì 13 agosto alle ore 19:00. Il doppio confronto riparte dall'1-1 maturato nella gara d'andata, un risultato che lascia completamente aperta la corsa alla qualificazione.
L'Omonia potrà contare sul fattore campo per provare a conquistare il passaggio del turno davanti ai propri tifosi, mentre il Lincoln cercherà di sorprendere gli avversari in trasferta e ottenere il risultato necessario per proseguire il proprio cammino europeo.
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L'Omonia vuole sfruttare il fattore campoL'Omonia affronta la gara di ritorno con l'obiettivo di sfruttare il sostegno del proprio pubblico per conquistare una vittoria decisiva. L'1-1 dell'andata ha mantenuto l'equilibrio nel doppio confronto e rende fondamentale trovare maggiore incisività in fase offensiva.
La formazione cipriota proverà a prendere l'iniziativa fin dai primi minuti, cercando di mettere pressione al Lincoln senza però concedere spazi pericolosi agli avversari.
Il Lincoln cerca l'impresa in trasfertaIl Lincoln arriva alla sfida con la consapevolezza di avere ancora tutte le possibilità di qualificazione. Dopo il pareggio dell'andata, gli ospiti dovranno disputare una gara ordinata e attenta, provando a sfruttare eventuali occasioni per trovare la rete decisiva.
La squadra dovrà soprattutto riuscire a contenere la pressione dell'Omonia e mantenere il confronto in equilibrio il più a lungo possibile.
Il momento della sfidaLa partita tra Omonia e Lincoln si presenta come una sfida particolarmente equilibrata. L'1-1 della gara d'andata lascia infatti completamente aperto il discorso qualificazione e trasforma il ritorno in una vera e propria sfida da dentro o fuori.
L'Omonia parte con il vantaggio del fattore campo, mentre il Lincoln proverà a giocarsi le proprie possibilità senza concedere troppo. Ogni gol potrebbe avere un peso decisivo sul destino del doppio confronto.
Le probabili formazioni di Omonia-LincolnLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Europa League.
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