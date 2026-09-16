Al Pasquale Giannattasio va in scena Ostiamare-Ravenna, sfida valida per la quinta giornata del Girone B di Serie C, in programma mercoledì 16 settembre alle ore 18:30. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 3 punti in classifica e cercano una reazione dopo tre sconfitte nelle prime quattro giornate, l'ultima maturata in rimonta contro la Torres. Il Ravenna, invece, ha raccolto 8 punti ed è ancora imbattuto, reduce dal convincente 3-0 rifilato al Perugia. VEDI OSTIAMARE-RAVENNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

La squadra di David D'Antoni proverà a sfruttare il fattore campo per interrompere il momento negativo, mentre il Ravenna di Andrea Mandorlini punta a proseguire il proprio percorso nelle zone alte della classifica. I romagnoli hanno ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate, ma devono ancora trovare il primo successo esterno dopo i pareggi contro Pescara e Reggiana. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di OSTIAMARE-RAVENNA.

Dove vedere Ostiamare-Ravenna in diretta TV e streaming

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. La programmazione della quinta giornata di Serie C conferma il calcio d'inizio alle 18:30.

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Ostiamare-Ravenna: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Ostiamare-Ravenna

Competizione: Serie C 2026/27, Girone B – 5ª giornata

Data: mercoledì 16 settembre 2026

Orario: 18:30

Stadio: Pasquale Giannattasio, Ostia

Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell'Ostiamare

L'

si presenta alla quinta giornata con 3 punti, frutto della vittoria ottenuta sul campo della Vis Pesaro. Dopo quel successo sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Grosseto, Perugia e Torres, con quest'ultima maturata dopo una rimonta subita a Sassari: i lidensi erano riusciti a portarsi avanti prima di chiudere la partita sul 3-2 per i padroni di casa.

D'Antoni potrebbe apportare alcune modifiche rispetto all'undici visto contro la Torres, mantenendo come riferimento il 4-4-2. Vertua dovrebbe essere confermato tra i pali, mentre Brosco e Piroli sarebbero candidati a comporre la coppia centrale, con Castaldo e Giordani sulle fasce. In mezzo al campo Donsah e Casolari potrebbero occuparsi della zona centrale, mentre Carbone e Parigini sarebbero chiamati a presidiare le corsie esterne. In avanti, Badje e Tonin sono indicati come possibile coppia offensiva.

Il momento del Ravenna

Il

arriva a Ostia con 8 punti e ancora nessuna sconfitta. Il 3-0 contro il Perugia ha permesso ai giallorossi di agganciare il secondo posto a quota 8, insieme a Reggiana e Grosseto, a due punti dalla capolista Spezia.

La formazione di Andrea Mandorlini deve però ancora trovare il primo successo lontano da casa: nelle due trasferte disputate finora sono arrivati i pareggi contro Pescara e Reggiana. Il tecnico dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3, con Zaro ed Esposito candidati alla coppia centrale davanti a Venturi e Da Pozzo e Bani sulle corsie laterali. A centrocampo Lonardi potrebbe trovare spazio accanto a Tenkorang e Duca, mentre Casiraghi, Rabbi e Maggio sarebbero i candidati per comporre il tridente. Falbo è l'unico indisponibile segnalato alla vigilia, mentre Soleri è alla prima convocazione dopo il recente arrivo tra gli svincolati.

Le probabili formazioni di Ostiamare-Ravenna

L'

potrebbe quindi scendere in campo con il 4-4-2. Vertua dovrebbe essere confermato in porta, con Brosco e Piroli candidati a formare la coppia centrale e Castaldo e Giordani sulle fasce. Donsah e Casolari potrebbero agire in mezzo al campo, mentre Carbone e Parigini sarebbero i possibili esterni. In attacco, Badje e Tonin sono indicati come il tandem offensivo scelto da D'Antoni.

Il Ravenna dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Venturi sarebbe candidato a partire titolare tra i pali, con Da Pozzo, Zaro, Esposito e Bani davanti a lui. Lonardi potrebbe trovare una maglia da titolare in mediana insieme a Tenkorang e Duca, mentre Casiraghi, Rabbi e Maggio sono i possibili componenti del tridente offensivo.

OSTIAMARE (4-4-2): Vertua; Castaldo, Brosco, Piroli, Giordani; Carbone, Donsah, Casolari, Parigini; Badje, Tonin. Allenatore: David D'Antoni.

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Da Pozzo, Zaro, Esposito, Bani; Duca, Lonardi, Tenkorang; Casiraghi, Rabbi, Maggio. Allenatore: Andrea Mandorlini.