In occasione della 5ª giornata di Bundesliga, sabato 10 ottobre alle ore 15:30 si affrontano Paderborn e Stoccarda alla Home Deluxe Arena. I padroni di casa occupano il 12° posto con 4 punti dopo quattro giornate, mentre gli ospiti sono 15° con 3 punti. Il Paderborn arriva dalla vittoria per 3-1 contro l'Hoffenheim, mentre lo Stoccarda ha perso 1-0 in casa contro il Borussia Dortmund.VEDI PADERBORN-STOCCARDA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Paderborn ha conquistato la prima vittoria del campionato nell'ultimo turno, mentre lo Stoccarda ha già perso tre delle prime quattro partite e ha raccolto appena tre punti. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Paderborn-Stoccarda. Dove vedere Paderborn-Stoccarda in diretta TV e streaming La partita Paderborn-Stoccarda sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti della Bundesliga in Italia. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 15:30 e la sfida sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go. Per seguire Paderborn-Stoccarda in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Paderborn-Stoccarda tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio della partita. Paderborn-Stoccarda: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Paderborn-Stoccarda

Paderborn-Stoccarda Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 5ª

5ª Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 15:30

15:30 Stadio: Home Deluxe Arena, Paderborn

Home Deluxe Arena, Paderborn Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go

Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Paderborn Il Paderborn si presenta alla quinta giornata con 4 punti, dopo una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La squadra di Ralf Kettemann ha iniziato il campionato con il pareggio per 0-0 contro il Mainz, prima delle sconfitte contro Dortmund ed Elversberg. Nell'ultimo turno è arrivato il primo successo stagionale, un netto 3-1 contro l'Hoffenheim. Contro l'Hoffenheim il Paderborn ha sbloccato il risultato al 29' con Santiago Castaneda, raddoppiando poco prima dell'intervallo con Stefano Marino. Adam Daghim ha accorciato le distanze a inizio ripresa, ma Steffen Tigges, entrato dalla panchina, ha firmato al 69' la rete del definitivo 3-1. Il successo ha interrotto un avvio complicato e ha dato al Paderborn la prima vera spinta in classifica. Contro lo Stoccarda servirà soprattutto mantenere la compattezza mostrata nell'ultima gara, provando a sfruttare la velocità degli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti. Il momento dello Stoccarda Lo Stoccarda arriva alla sfida con 3 punti, frutto dell'unica vittoria ottenuta contro il Borussia Mönchengladbach e di tre sconfitte contro Bayern Monaco, Hoffenheim e Borussia Dortmund. Nell'ultima giornata la squadra di Sebastian Hoeneß ha perso 1-0 in casa contro il Dortmund. Alla MHP Arena la partita è rimasta sullo 0-0 fino al 70', quando Maximilian Beier ha sfruttato l'assist di Jobe Bellingham per segnare la rete decisiva. Lo Stoccarda ha provato a reagire nel finale, ma non è riuscito a trovare il pareggio. La trasferta di Paderborn rappresenta quindi un'occasione per interrompere la serie negativa. Lo Stoccarda dovrà ritrovare soprattutto continuità nella fase offensiva, sfruttando la qualità di Undav, El Khannouss e Führich senza concedere agli avversari le ripartenze che hanno caratterizzato l'ultima sfida. Le probabili formazioni di Paderborn-Stoccarda Il Paderborn dovrebbe ripartire dal 3-5-2 utilizzato nell'ultima gara contro l'Hoffenheim. Noll sarà protetto da ter Horst, Scheller e Hansen, mentre Curda, Ulrich, Castaneda, Vidovic e Obermair comporranno la linea di centrocampo. In avanti spazio alla coppia formata da Pieringer e Marino. Lo Stoccarda dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 dell'ultima sfida contro il Borussia Dortmund. Bredlow sarà il portiere, con Jeltsch, Chabot e Mittelstädt nel terzetto difensivo. Vagnoman, Prömel, Stiller e Führich formeranno la linea di centrocampo, mentre El Khannouss e Undav agiranno alle spalle di Demirovic. Paderborn (3-5-2): Noll; ter Horst, Scheller, Hansen; Curda, Ulrich, Castaneda, Vidovic, Obermair; Pieringer, Marino. Allenatore: Ralf Kettemann. Stoccarda (3-4-2-1): Bredlow; Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Vagnoman, Prömel, Stiller, Führich; El Khannouss, Undav; Demirovic. Allenatore: Sebastian Hoeneß.