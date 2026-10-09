La Serie C torna in campo con Pineto-Reggiana, gara della 9ª giornata del Girone B in programma sabato 10 ottobre alle ore 17:30 allo stadio Pavone-Mariani di Pineto. I padroni di casa sono al 15° posto con 7 punti, mentre la Reggiana occupa la quarta posizione a quota 14. Il Pineto arriva dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Guidonia Montecelio, mentre i granata hanno perso 0-1 in casa contro lo Spezia.VEDI PINETO-REGGIANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La squadra abruzzese ha raccolto una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte nelle prime sette partite, con 6 gol segnati e 10 subiti; la Reggiana ha invece messo insieme quattro successi, due pareggi e una sconfitta, con 12 reti realizzate e 6 incassate. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Pineto-Reggiana. Dove vedere Pineto-Reggiana in TV e streaming La partita Pineto-Reggiana sarà trasmessa da Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming attraverso NOW e Sky Go. Il calcio d'inizio è fissato alle 17:30 e l'incontro rientra nel programma della 9ª giornata di Serie C. Per seguire Pineto-Reggiana in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pineto-Reggiana tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità dell'evento e le condizioni dell'abbonamento prima dell'inizio della partita. Pineto-Reggiana: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Pineto-Reggiana

Pineto-Reggiana Competizione: Serie C Girone B

Serie C Girone B Giornata: 9ª giornata

9ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Pavone-Mariani, Pineto

Pavone-Mariani, Pineto Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Pineto Il Pineto si presenta alla sfida con 7 punti e il 15° posto, dopo un avvio caratterizzato soprattutto dai pareggi. La squadra abruzzese ha vinto una sola partita, contro la Sambenedettese, e ha poi pareggiato quattro volte prima di incassare due sconfitte consecutive contro Grosseto e Guidonia Montecelio. L'ultimo ko è arrivato domenica scorsa, con il 1-0 subito a Guidonia, nella prima gara sulla panchina di Alessandro Bruno. Il nuovo tecnico ha confermato il sistema a tre difensori, ma il Pineto non è riuscito a trovare il gol e ha incassato la rete decisiva nella parte finale della ripresa. La sfida con la Reggiana rappresenta quindi il primo appuntamento casalingo della nuova gestione. Il momento della Reggiana La Reggiana occupa il quarto posto con 14 punti e ha costruito finora un rendimento da alta classifica, grazie a quattro vittorie e due pareggi nelle prime sette gare. La sconfitta interna contro lo Spezia ha però interrotto il percorso positivo e lasciato i granata a cinque punti dalla vetta. Contro lo Spezia la squadra di Attilio Tesser ha mantenuto l'equilibrio per gran parte della gara, prima di subire il gol di Cazzadori al 75'. La Reggiana ha quindi l'occasione di ripartire immediatamente in trasferta, su un campo dove il Pineto deve ancora ritrovare una maggiore continuità offensiva. Le probabili formazioni di Pineto-Reggiana Il Pineto dovrebbe ripartire dall'undici utilizzato da Alessandro Bruno nell'ultima gara contro il Guidonia Montecelio, con Tonti tra i pali e la difesa a tre formata da Frare, Alessandretti e Ienco. Scheffer e Ferrante presidieranno le corsie, mentre Lombardi e Germinario completeranno il centrocampo. Pellegrino e Forte agiranno alle spalle di Vigliotti. La Reggiana dovrebbe invece confermare il 4-3-1-2 dell'ultima gara contro lo Spezia, con Furlan in porta, Libutti e Tripaldelli sugli esterni e Battistini e Bonetti al centro. A centrocampo spazio a Bertagnoli, Crisetig e Vallarelli, mentre Portanova agirà alle spalle di Rover e Šipoš. PINETO (3-4-2-1): Tonti; Frare, Alessandretti, Ienco; Scheffer, Lombardi, Germinario, Ferrante; Pellegrino, Forte; Vigliotti. Allenatore: Alessandro Bruno. REGGIANA (4-3-1-2): Furlan; Libutti, Battistini, Bonetti, Tripaldelli; Bertagnoli, Crisetig, Vallarelli; Portanova; Rover, Šipoš. Allenatore: Attilio Tesser.