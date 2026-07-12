La sfida di tennis tra Nadia Podoroska e Petra Marcinko è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto tra due giocatrici con caratteristiche differenti: da una parte l'esperienza dell'argentina, dall'altra il talento della giovane croata in costante crescita. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Podoroska proverà a sfruttare tutta la sua esperienza sulla terra battuta, mentre la Marcinko cercherà di confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi e continuare il proprio percorso di crescita.

Nadia Podoroska: caratteristiche e carriera

Nadia Podoroska, nata nel 1997 in Argentina, è diventata famosa a livello internazionale grazie alla splendida semifinale raggiunta al Roland Garros nel 2020. Da allora è rimasta una presenza costante nel circuito WTA, ottenendo risultati importanti soprattutto sulla terra battuta.

Il suo tennis è basato su grande regolarità, ottima copertura del campo e capacità di costruire con pazienza il punto. Ama gli scambi prolungati e riesce spesso a mettere in difficoltà le avversarie grazie alla sua solidità tattica.

Petra Marcinko: caratteristiche e carriera

Petra Marcinko, nata nel 2005 in Croazia, è una delle giovani più promettenti del tennis europeo. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a livello juniores, ha iniziato a mettersi in evidenza anche nel circuito professionistico grazie a una crescita costante.

Il suo stile di gioco è offensivo, con colpi potenti da fondo campo e una buona predisposizione a prendere l'iniziativa. Nonostante la giovane età, mostra già una discreta maturità nella gestione dei momenti importanti.

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Il momento delle due tenniste

Podoroska punta a ritrovare continuità sulla terra battuta, superficie sulla quale ha costruito i migliori risultati della propria carriera.

Marcinko arriva invece con entusiasmo e fiducia, determinata a dimostrare di poter competere anche contro giocatrici più esperte.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași si disputa sulla terra battuta, una superficie che storicamente favorisce il tennis di Nadia Podoroska. L'argentina conosce perfettamente le dinamiche di gioco su questo terreno e dispone dell'esperienza necessaria per gestire un match delicato come questo. Marcinko ha il talento per mettere in difficoltà chiunque e proverà a imporre un ritmo più aggressivo, ma potrebbe pagare qualcosa in termini di esperienza nei momenti decisivi. Il pronostico pende quindi leggermente dalla parte di Podoroska, favorita per conquistare il passaggio del turno al termine di una partita che potrebbe anche protrarsi fino al terzo set.

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