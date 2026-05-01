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La Championship inglese propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi differenti: Portsmouth-Birmingham, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Portsmouth, diciottesimo in classifica, è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa, mentre il Birmingham, decimo, punta a migliorare il proprio piazzamento e avvicinarsi alla zona playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da John Mousinho, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato, che punta su organizzazione e inserimenti offensivi. Murphy, Ritchie e Segecic agiranno alle spalle di Bishop, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Birmingham, guidato da Chris Davies, risponde con lo stesso modulo, cercando di sfruttare qualità e velocità negli ultimi metri. Anderson e Stansfield saranno i principali riferimenti offensivi, con il supporto di un centrocampo dinamico pronto a sostenere entrambe le fasi di gioco.

Le probabili formazioni di Portsmouth-Birmingham

Ci si attende una partita equilibrata e combattuta, con il Portsmouth che proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere punti importanti in chiave salvezza, mentre il Birmingham cercherà di imporre il proprio gioco per avvicinarsi alla zona playoff. In una sfida che può essere decisa dagli episodi, la gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta saranno determinanti.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid, Williams, Poole, Ogilvie, Bramall, Potts, Dozzell, Ritchie, Murphy, Segecic, Bishop. Allenatore: John Mousinho

Birmingham (4-2-3-1): Beadie, Iwata, Neumann, Klarer, Cochrane, Leonard, Doyle, Roberts, Paik, Anderson, Stansfield. Allenatore: Chris Davies

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