La sfida di tennis tra Liam Draxl Samuel e Quentin Halys è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un incontro interessante tra due giocatori che proveranno a conquistare un posto nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo britannico sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Samuel arriva a questo appuntamento con l’ambizione di mettersi in mostra in un torneo importante e di sfruttare al meglio l’occasione sulle superfici veloci. Il suo obiettivo sarà quello di giocare con aggressività e cercare di tenere il ritmo imposto dall’avversario.

Il Halys, invece, è un giocatore molto esperto e particolarmente a suo agio sulle superfici rapide. Il francese può contare su un servizio molto efficace e su un tennis offensivo che gli consente di prendere spesso il controllo degli scambi.

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Il momento dei due tennisti

Samuel proverà a giocare con coraggio e intensità per restare in partita e provare a sorprendere un avversario più esperto.

Halys cercherà invece di imporre il proprio tennis offensivo e sfruttare il servizio per indirizzare rapidamente il match a proprio favore.

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