Il Sorrento torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 18:30, la formazione rossonera affronterà il Cosenza allo stadio Donato Curcio di Picerno in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Il Sorrento ha raggiunto questo appuntamento superando il Giugliano ai calci di rigore, mentre il Cosenza ha espugnato il campo del Crotone con un netto 2-0.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Vincenzo Maiuri proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Cosenza guidato da Federico Coppitelli cercherà di confermare quanto mostrato nel derby di coppa contro il Crotone. Essendo un confronto senza gara di ritorno, il match avrà un valore particolarmente importante e ogni episodio potrebbe risultare decisivo. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Sorrento-Cosenza in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Donato Curcio di Picerno, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. La gara sarà trasmessa in diretta su

, mentre la diretta streaming ufficiale sarà disponibile su

.

Il Sorrento vuole sfruttare il fattore campo

Il Sorrento ha conquistato l’accesso al secondo turno superando il Giugliano al termine di una sfida decisa ai

. La formazione rossonera arriva quindi all’appuntamento con la consapevolezza di poter affrontare una partita delicata, dopo aver già dimostrato di saper gestire un confronto a eliminazione diretta.

La squadra allenata da Vincenzo Maiuri ha inoltre iniziato il campionato con un successo per 2-1 sul campo della Salernitana, risultato che ha portato i primi tre punti della nuova stagione. L’obiettivo sarà dare continuità a questo momento positivo e sfruttare il sostegno del proprio pubblico per superare un avversario di categoria.

Il Cosenza vuole confermare il successo nel derby

Il Cosenza ha raggiunto il secondo turno grazie alla

, un risultato particolarmente significativo per i rossoblù. La squadra di Federico Coppitelli ha costruito il proprio successo soprattutto nella ripresa, mostrando compattezza e concretezza in una sfida tutt’altro che semplice.

La formazione calabrese proverà ora a trasferire questa solidità anche nella trasferta di Picerno. Dopo aver eliminato un avversario importante come il Crotone, il Cosenza sa di poter affrontare la partita con fiducia, ma dovrà fare attenzione a un Sorrento che ha già dimostrato di essere competitivo sia in campionato sia nel percorso di coppa.

Le chiavi della partita

Essendo una sfida a

, Sorrento-Cosenza potrebbe essere condizionata dalla capacità delle due squadre di gestire la pressione e i momenti decisivi. Il Sorrento arriva dal successo ai rigori contro il Giugliano, mentre il Cosenza ha dimostrato grande efficacia nel derby contro il Crotone.

La formazione di Maiuri cercherà di sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del buon avvio di stagione, mentre il Cosenza di Coppitelli proverà a confermare la compattezza e la concretezza mostrate nel primo turno. In un confronto senza possibilità di rimonta, trovare il giusto equilibrio tra prudenza e aggressività potrebbe fare la differenza.

Sorrento-Cosenza: data, orario e canali