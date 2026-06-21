La sfida di tennis tra Thiago Agustín Tirante e Jacob Fearnley è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca lunedì 22 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra due giocatori in crescita, con il britannico che proverà a sfruttare il fattore campo e la sua confidenza con l’erba per conquistare il passaggio del turno. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Tirante arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di continuare il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. L’argentino è un giocatore solido da fondo campo, dotato di buone accelerazioni e di una notevole capacità di lottare su ogni punto.

Il Fearnley, invece, è uno dei nomi più interessanti del tennis britannico. Il suo gioco aggressivo e il buon rendimento sulle superfici rapide lo rendono un avversario particolarmente pericoloso, soprattutto davanti al pubblico di casa.

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Il momento dei due tennisti

Tirante proverà a sfruttare la propria solidità e la capacità di allungare gli scambi per mettere in difficoltà l’avversario.

Fearnley cercherà invece di imporre un ritmo più aggressivo e di sfruttare il sostegno del pubblico britannico per indirizzare il match dalla sua parte.

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