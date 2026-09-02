Lo Stadium de Toulouse ospita una sfida importante per il cammino iniziale di Tolosa e Lille. La partita si giocherà giovedì 3 settembre 2026 alle ore 20:45, nel terzo turno di Ligue 1: i padroni di casa sono a 1 punto dopo le prime due giornate, mentre gli ospiti hanno raccolto 4 punti e vogliono confermare il buon avvio di campionato. Tolosa-Lille è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore:VEDI TOLOSA-LILLE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Tolosa-Lille. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Tolosa-Lille in diretta TV e streaming

sarà disponibile in diretta su

, piattaforma che trasmette la Ligue 1 in Italia, oltre a essere presente nei palinsesti di

,

,

e

. La partita inizierà giovedì

e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell’inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Tolosa-Lille

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Tolosa-Lille tra le partite di giovedì 3 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all’operatore e allo stato dell’account. Prima del calcio d’inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Tolosa-Lille: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà giovedì 3 settembre 2026 allo

. Il calcio d’inizio è fissato alle ore

.

Partita: Tolosa-Lille

Competizione: Ligue 1

Data: giovedì 3 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Stadium de Toulouse

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, il Tolosa è a quota 1 punto, mentre il Lille ha raccolto 4 punti e si presenta alla trasferta con un avvio positivo. Il confronto della terza giornata metterà quindi di fronte due squadre con esigenze differenti: i padroni di casa vogliono trovare continuità dopo un inizio complicato, mentre i Dogues puntano a restare nelle zone alte della classifica.

Il momento del Tolosa

Il

arriva alla sfida contro il Lille dopo il pareggio per

, risultato che ha permesso alla squadra di Jens Berthel Askou di muovere la classifica dopo la sconfitta per 2-0 contro il Lione all'esordio. Per il tecnico danese, arrivato nell'estate 2026 dopo l'esperienza positiva al Motherwell, il confronto con i biancorossi rappresenta un test importante per valutare la crescita di un gruppo ancora impegnato ad assimilare le sue idee.

Tra i giocatori più importanti del Tolosa ci sono il portiere Guillaume Restes, il capitano Rasmus Nicolaisen e il centrocampista Cristian Cásseres Jr., mentre in avanti il tecnico può contare sulla qualità di Yann Gboho e sulle alternative rappresentate da Aron Dønnum, Julian Vignolo e Santiago Hidalgo. Il precedente più recente contro il Lille, però, non è incoraggiante: nello scorso campionato i viola furono sconfitti 0-4 proprio allo Stadium, con i Dogues capaci di segnare con Meunier, Perraud, Fernández-Pardo e Giroud.

Il momento del Lille

Il

arriva a Tolosa con

conquistati nelle prime due giornate. La squadra di

ha iniziato il campionato vincendo 2-0 sul campo dell'Angers, prima di pareggiare 2-2 contro il Paris Saint-Germain in una partita nella quale sembrava vicina a un successo prestigioso. I gol di

e

avevano portato i Dogues sul doppio vantaggio, prima della rimonta parigina nel recupero.

Il Lille può contare sull'esperienza di Olivier Giroud, ma anche sulla qualità di Haraldsson, Matias Fernández-Pardo, Benjamin André e Nabil Bentaleb. Nella passata stagione i biancorossi avevano chiuso al terzo posto in Ligue 1 e il successo per 4-0 ottenuto a Tolosa nello scorso aprile rappresenta un riferimento importante in vista della nuova trasferta. La squadra di Ancelotti dovrà però confermare la propria capacità di gestire le partite lontano da casa per trasformare il buon avvio in una vera continuità di rendimento.

Le probabili formazioni di Tolosa-Lille

Il Tolosa

scelto da Askou. Restes è favorito tra i pali, con una linea difensiva composta da Ismaïl Diallo, McKenzie, Nicolaisen e Bakhouche. A centrocampo Cásseres Jr. e Vossah possono agire davanti alla difesa, mentre Dønnum, Gboho e Vignolo sono candidati a supportare Hidalgo. Restano comunque possibili cambiamenti dopo il pareggio di Brest.

Il Lille potrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Özer dovrebbe essere confermato in porta, con Meunier, Mandi, Ngoy e Perraud in difesa. André e Bentaleb possono formare la coppia centrale, mentre Haraldsson, Mukau e Fernández-Pardo dovrebbero agire alle spalle di Giroud. Bakwa rappresenta comunque un'alternativa importante nel reparto offensivo.

TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Bakhouche; Cásseres Jr., Vossah; Dønnum, Gboho, Vignolo; Hidalgo. Allenatore: Askou.

LILLE (4-2-3-1): Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; André, Bentaleb; Haraldsson, Mukau, Fernández-Pardo; Giroud. Allenatore: Ancelotti.