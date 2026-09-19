In occasione della sesta giornata del Girone B di Serie C, domenica 20 settembre alle ore 14:30 si affrontano Vado e Pescara allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 4 punti, mentre gli ospiti sono a quota 5 dopo le prime cinque giornate di campionato. La gara arriva dopo il turno infrasettimanale, che ha visto il Vado sconfitto 3-2 sul campo del Livorno e il Pescara fermato sull'1-1 dal Gubbio.VEDI VADO-PESCARA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Vado cerca di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive, mentre il Pescara è alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultareGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Vado-Pescara. Dove vedere Vado-Pescara in diretta TV e streaming La sfida Vado-Pescara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La programmazione ufficiale della sesta giornata di Serie C colloca infatti la partita alle ore 14:30 di domenica 20 settembre sul canale Sky Sport 251. Per cercare Vado-Pescara nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Vado-Pescara tra le partite di domenica 20 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. Prima di avviare la diretta streaming, è opportuno verificare il proprio abbonamento e le eventuali condizioni di accesso previste dalla piattaforma scelta, oltre all'orario ufficiale del calcio d'inizio. Vado-Pescara: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Vado-Pescara

Vado-Pescara Competizione: Serie C, Girone B, 6ª giornata

Serie C, Girone B, 6ª giornata Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Giuseppe Sivori, Sestri Levante

Giuseppe Sivori, Sestri Levante Diretta TV: Sky Sport 251

Sky Sport 251 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Vado Il Vado si presenta alla sfida con 4 punti e tre sconfitte consecutive, arrivate contro Reggiana, Campobasso e Livorno. Dopo il successo inaugurale per 2-0 contro l'Atalanta Under 23 e lo 0-0 sul campo della Pianese, la formazione ligure ha raccolto soltanto ko nelle ultime tre uscite. Nell'ultimo turno, però, la squadra ha mostrato una buona capacità offensiva al Picchi, portandosi sul 2-1 grazie alle reti di Diego Vita su rigore e Ferro, prima di subire la rimonta del Livorno nella ripresa. La settimana del Vado è stata inoltre segnata dal cambio in panchina. Il presidente Franco Tarabotto ha sollevato dall'incarico Matteo Pastorino, con il vice Paolo Annoni chiamato a guidare la squadra. Proprio Annoni ha esordito contro il Livorno, schierando inizialmente un 3-5-2 con Sala in porta, Saltarelli, Malanca e Piana in difesa e la coppia offensiva composta da Vita e Di Munno. Il Vado ha quindi mostrato un atteggiamento diretto, cercando rapidamente la profondità e sfruttando la presenza di Ferro e Hamlili nella zona centrale. La sfida contro il Pescara rappresenta dunque il secondo appuntamento consecutivo con Annoni in panchina e potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla struttura che il tecnico intende utilizzare. Il margine in classifica è ridotto, con appena un punto a separare le due formazioni, ma il momento recente impone al Vado di dare continuità alla buona prestazione offensiva mostrata a Livorno evitando i cali della ripresa. Il momento del Pescara Il Pescara arriva invece alla trasferta ligure con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate. Dopo il successo all'esordio contro la Vis Pesaro, il Delfino ha perso 6-3 contro il Forlì, pareggiato 0-0 con il Ravenna, perso 2-1 sul campo dell'Atalanta Under 23 e infine pareggiato 1-1 contro il Gubbio. Contro il Gubbio, la formazione di Antonio Buscè ha faticato soprattutto nella prima parte della gara, andando sotto al 24' per la rete di Podda. Il Pescara ha però reagito nella ripresa e ha trovato il pareggio al 76' con Giacomo Parigi, autore di una conclusione di qualità dopo che Ferraris aveva colpito il palo. Il centravanti è così arrivato al primo gol stagionale, dando una risposta importante dopo una partita nella quale il reparto offensivo aveva faticato a trovare continuità. Buscè ha utilizzato il 4-3-3 contro il Gubbio, ma nel post-partita ha lasciato aperta la possibilità di cambiare sistema e passare al 4-2-3-1. Nel frattempo, il tecnico recupera Filippo Pellacani dopo la squalifica di tre giornate, mentre restano da monitorare le condizioni di Merola, Guccione e Fiorillo, che hanno svolto lavoro differenziato. Ujkaj è invece fermo per il problema al piede accusato nel riscaldamento della gara contro il Gubbio. Il Pescara si presenta quindi a Sestri Levante con l'esigenza di trasformare le buone reazioni mostrate in alcune fasi delle partite in maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti. La sfida con il Vado offre anche a Buscè l'occasione di valutare il nuovo assetto tattico e il rientro di Pellacani, elementi che possono incidere sulle scelte iniziali. Le probabili formazioni di Vado-Pescara Il Vado dovrebbe ripartire dal 3-5-2 utilizzato da Annoni nella trasferta di Livorno, anche se alcune rotazioni sono possibili dopo il primo impegno del nuovo tecnico. Sala dovrebbe essere confermato tra i pali, con Saltarelli, Malanca e Piana davanti a lui. A centrocampo Ghezzi e Carlini possono presidiare le corsie, mentre De Rinaldis, Ferro e Hamlili sono candidati alla zona centrale. In avanti Vita resta il riferimento principale dopo il gol realizzato a Livorno, con Di Munno possibile partner offensivo. Le scelte definitive potrebbero comunque risentire delle valutazioni di Annoni dopo la prima gara sulla panchina rossoblù. Il Pescara dovrebbe invece confermare parte dell'undici visto contro il Gubbio, con Saio favorito tra i pali dopo l'infortunio di Ujkaj. Il rientro di Pellacani amplia le possibilità in difesa, mentre Buscè potrebbe modificare la disposizione passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Parigi dovrebbe conservare il posto al centro dell'attacco dopo il gol del pareggio contro il Gubbio, mentre Ferraris rappresenta una delle principali alternative offensive dopo l'ingresso positivo nel turno infrasettimanale. VADO (3-5-2): Sala; Saltarelli, Malanca, Piana; Ghezzi, De Rinaldis, Ferro, Hamlili, Carlini; Vita, Di Munno. Allenatore: Paolo Annoni. PESCARA (4-2-3-1): Saio; Donati, Pellacani, Capellini, Motta; Valzania, Sardo; D'Ausilio, Ferraris, Vitali; Parigi. Allenatore: Antonio Buscè.