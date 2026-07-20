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La UEFA Champions League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva, in programma martedì 21 luglio alle ore 21:00. La formazione islandese, dopo aver superato il primo turno contro il Győr, affronta una delle squadre più esperte del calcio israeliano in un doppio confronto che mette in palio l'accesso al turno successivo.
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Il Vikingur vuole sfruttare il fattore campoIl Vikingur Reykjavik arriva alla sfida dopo aver superato il primo turno preliminare di Champions League contro il Győr, dimostrando grande solidità nel doppio confronto. La formazione islandese punta ora a sfruttare il vantaggio di giocare la gara d'andata davanti ai propri tifosi per mettere pressione agli avversari.
La squadra di casa proverà a imporre il proprio ritmo, puntando su intensità e organizzazione per mettere in difficoltà un avversario con maggiore esperienza internazionale.
L'Hapoel Beer Sheva cerca un risultato positivo in trasfertaL'Hapoel Beer Sheva rappresenta un ostacolo di livello superiore per il Vikingur. Il club israeliano ha una lunga esperienza nelle competizioni europee e vuole iniziare il doppio confronto nel migliore dei modi, cercando un risultato utile in Islanda per poi giocarsi la qualificazione nella gara di ritorno davanti al proprio pubblico.
Gli ospiti punteranno sulla qualità della rosa e sulla maggiore abitudine a queste sfide, cercando di controllare il ritmo della partita e sfruttare eventuali occasioni offensive.
Il momento delle due squadreIl Vikingur Reykjavik arriva con grande entusiasmo dopo il passaggio del turno ottenuto nel primo preliminare. La squadra islandese sa però che servirà una prestazione quasi perfetta per superare un avversario più esperto e abituato alle competizioni europee.
L'Hapoel Beer Sheva parte con i favori del pronostico, ma dovrà prestare attenzione a una trasferta insidiosa. Un risultato positivo nella gara d'andata permetterebbe agli israeliani di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità.
Le probabili formazioni di Vikingur-Hapoel Beer ShevaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida fondamentale nella corsa verso il terzo turno preliminare di UEFA Champions League.
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