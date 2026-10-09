In occasione della 9ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 10 ottobre alle ore 14:30, la Vis Pesaro ospita il Grosseto allo stadio Tonino Benelli. I marchigiani hanno raccolto 4 punti nelle prime sette partite, mentre i toscani sono terzi con 15 punti dopo otto giornate. La Vis Pesaro arriva dal successo per 2-1 contro il Guidonia Montecelio, mentre il Grosseto è reduce dal 3-1 interno subito contro la Sambenedettese, prima sconfitta stagionale.VEDI VIS PESARO-GROSSETO IN DIRETTA STREAMING SU BET365. La Vis Pesaro ha segnato 8 gol subendone 16, mentre il Grosseto ha realizzato 14 reti incassandone 7. I padroni di casa hanno interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive con il successo sul Guidonia, mentre il Grosseto ha perso l’imbattibilità dopo una striscia iniziale di quattro vittorie e tre pareggi. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Vis Pesaro-Grosseto. Dove vedere Vis Pesaro-Grosseto in diretta TV e streaming La partita tra Vis Pesaro e Grosseto sarà trasmessa da Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in streaming attraverso NOW e Sky Go. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:30 di sabato 10 ottobre allo stadio Tonino Benelli. Per seguire Vis Pesaro-Grosseto in streaming: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Vis Pesaro-Grosseto tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento prima dell’inizio dell’incontro. Vis Pesaro-Grosseto: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Vis Pesaro-Grosseto

Vis Pesaro-Grosseto Competizione: Serie C

Serie C Girone: Girone B

Girone B Giornata: 9ª giornata

9ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Tonino Benelli, Pesaro

Tonino Benelli, Pesaro Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW e Sky Go

NOW e Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento della Vis Pesaro La Vis Pesaro ha vissuto un avvio complicato, con una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte nelle prime sette gare. Il rinvio dell’impegno dell’ottava giornata contro l’Atalanta U23 ha lasciato la squadra con una partita in meno rispetto alla maggior parte delle concorrenti. L’ultima uscita ha però segnato una svolta: al Benelli la formazione marchigiana ha battuto 2-1 il Guidonia Montecelio grazie alle reti di Denis Tonucci e Amadou Konate, entrambe nel primo tempo. Il gol di Diego Borghini in pieno recupero ha riaperto la partita, ma la Vis ha difeso il vantaggio fino al termine. I quattro punti conquistati lasciano comunque la Vis Pesaro al 20° posto, con una differenza reti di -8. La sfida contro il Grosseto propone quindi un avversario in tutt’altra situazione di classifica, ma il fattore Benelli e il successo ritrovato possono offrire alla squadra l’occasione per accorciare le distanze dalla zona playout. Il momento del Grosseto Il Grosseto ha invece occupato stabilmente le zone alte della classifica nelle prime giornate, arrivando alla vigilia della trasferta di Pesaro con 15 punti e il terzo posto. Il bilancio è di quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta, con 14 gol segnati e appena 7 subiti. L’ultimo turno ha però interrotto l’imbattibilità della squadra di Paolo Indiani. La Sambenedettese ha chiuso il primo tempo avanti 2-0 e ha poi trovato il terzo gol nella ripresa con Candellori; il Grosseto ha accorciato con Mastroianni, senza riuscire a riaprire realmente la partita. Il dato più interessante resta la continuità mostrata prima del ko: il Grosseto aveva raccolto quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette gare di campionato. A Pesaro la formazione toscana può quindi cercare una reazione immediata per mantenersi nel gruppo di testa e non permettere alle rivali di ridurre il distacco. Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Grosseto La Vis Pesaro dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 utilizzato nell’ultima gara ufficiale contro il Guidonia Montecelio. Gomis difende la porta, con Conti, Giorgini, Tonucci e Pompilio davanti a lui; Mariani e Pucciarelli compongono la coppia centrale, mentre Konate, Di Paola e Maucci agiscono alle spalle di Nicastro. Il Grosseto arriva invece dalla sconfitta contro la Sambenedettese con il 4-2-3-1. Marcu è il portiere, Montini, Brenna, Ampollini e Mannelli formano la linea difensiva; Andreoli e Damiani occupano il centrocampo, mentre Sabattini, Fabri e Gaddini sostengono Gori nel reparto offensivo. Vis Pesaro (4-2-3-1): Gomis; Conti, Giorgini, Tonucci, Pompilio; Mariani, Pucciarelli; Konate, Di Paola, Maucci; Nicastro. Allenatore: Andrea Gennari. Grosseto (4-2-3-1): Marcu; Montini, Brenna, Ampollini, Mannelli; Andreoli, Damiani; Sabattini, Fabri, Gaddini; Gori. Allenatore: Paolo Indiani.