La Championship inglese propone una sfida di altissima quota playoff: Wrexham-Middlesbrough, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Wrexham, sesto a 70 punti, è pienamente in corsa per un posto nella post-season e vuole difendere la propria posizione, mentre il Middlesbrough, quarto a 79 punti, punta a consolidare il piazzamento e restare agganciato alle posizioni che contano per la promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Phil Parkinson, si presenta con un 3-5-2 fisico e compatto, costruito su intensità e solidità difensiva. Windass e Smith saranno i riferimenti offensivi, supportati da un centrocampo folto che dovrà garantire equilibrio e inserimenti.

Il Middlesbrough, guidato da Adi Viveash, risponde con un 4-2-3-1 tecnico e dinamico, basato su qualità tra le linee e ritmo nella costruzione. Whittaker agirà da riferimento offensivo, con Hackney, Browne e Burgzorg pronti a supportarlo nella fase creativa.

Le probabili formazioni di Wrexham-Middlesbrough

Ci si attende una partita molto intensa e con alto valore in chiave playoff, con il Wrexham che proverà a sfruttare il fattore campo e la fisicità del proprio sistema, mentre il Middlesbrough cercherà di imporre qualità e ritmo per strappare punti pesanti in trasferta. In una sfida di questo livello, gli episodi e la lucidità sotto porta potranno risultare decisivi.

Wrexham (3-5-2): Arthur Okonkwo, Cleworth, Scarr, Hyam, Longman, Dobson, Sheaf, Thomason, McClean, Windass, Smith. Allenatore: Phil Parkinson

Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn, Targett, Jones, Ayling, Brittain, Morris, Browne, Burgzorg, Hackney, Whittaker, Conway. Allenatore: Adi Viveash

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