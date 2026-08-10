Sturm Graz-Fenerbahce si gioca domani, 11 agosto 2026 alle ore 20:30, alla Merkur Arena, nel ritorno del terzo turno di qualificazione di Champions League. La formazione austriaca è chiamata a rimontare il 2-0 subito nella gara d'andata a Istanbul per continuare a inseguire l'accesso alla massima competizione europea.

Il Fenerbahce parte invece da una posizione di vantaggio e vuole gestire il risultato conquistato all'andata per conquistare la qualificazione al turno successivo, dove troverebbe una tra Sparta Praga e Lione.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Lo Sturm Graz arriva alla sfida dopo una vittoria nel campionato austriaco, ottenuta grazie all'impatto dalla panchina di Simon Seidl e Weiper. La squadra di Ingolitsch dovrà però migliorare rispetto alla gara di Istanbul per provare a ribaltare il confronto. Il Fenerbahce può contare invece sul margine ottenuto all'andata. Talisca, a segno in tutte le gare di Champions League disputate finora dalla squadra turca, rappresenta ancora una volta uno dei principali pericoli per la difesa austriaca.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Fenerbahce

Lo Sturm Graz dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Khudyakov tra i pali e Stankovic a guidare il centrocampo. In avanti spazio alla coppia formata da Wlodarczyk e Jatta. Il Fenerbahce dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Guendouzi e Kanté davanti alla difesa. Greenwood, Asensio e Akturkoglu agiranno alle spalle di Talisca, riferimento offensivo della squadra.

Sturm Graz (4-4-2): Khudyakov; Heil, Vallci, Mitchell, Soglo; Hodl, Weinhandl, Stankovic, Seidl; Wlodarczyk, Jatta.

Fenerbahce (4-2-3-1): Gunok; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Guendouzi, Kanté; Greenwood, Asensio, Akturkoglu; Talisca.

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