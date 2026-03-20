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Sturm Graz-Salisburgo Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Bundesliga austriaca

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La sfida tra Sturm Graz e Salisburgo, valida per il Championship Round della Austrian Bundesliga, rappresenta uno dei match più interessanti di questo turno. Di fronte due squadre protagoniste della stagione, separate da pochi punti e impegnate nella corsa al titolo. Una gara che si preannuncia equilibrata e ad alta intensità, con entrambe determinate a conquistare un risultato pesante.

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    Qui Sturm Graz

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    Lo Sturm Graz arriva a questa sfida da capolista, forte di un percorso solido che gli ha permesso di conquistare il primo posto. La squadra ha mostrato buone qualità offensive e una discreta continuità, anche se il rendimento casalingo è stato altalenante nel corso della stagione. L’ultimo successo ha dato ulteriore fiducia in vista di uno scontro diretto fondamentale.

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    Qui Salisburgo

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    Il Salisburgo, invece, è chiamato a reagire dopo un periodo non brillantissimo. Nonostante qualche risultato deludente recente, resta una delle squadre più forti del campionato, con un attacco tra i più prolifici. L’obiettivo è ridurre il gap dalla vetta e rilanciare le ambizioni di titolo, rendendo questa sfida ancora più decisiva.

    Probabili formazioni

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    Sturm Graz (4-2-3-1): Bignetti; Vallci, Mitchell, Malic, Karic; Fosso, Stankovic; Hodl, Kiteishvili, Rozga; Jatta. Allenatore: Fabio Ingolitsch

    Salisburgo (4-2-3-1): Schlager; Drexler, Trummer, Schuster, Kratzig; Bidstrup, Diabate; Redzic, Alajbegovic, Lukic; Konaté. Allenatore: Daniel Beichler

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