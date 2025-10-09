Gara con tutti i favori dei pronostici per gli ospiti: le qualificazioni africane ai prossimi mondiali entrano nel vivo

Carmine Panarella 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 12:02)

Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 si gioca il match tra Sud Sudan e Senegal, un'altra partita equilibrata e molto importante per determinare le sorti del girone. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Sud Sudan e SenegalGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Sud Sudan-Senegal in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Sud Sudan-Senegal in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa sono ultimi nel Girone B con solo 4 punti collezionati finora e hanno ormai ben poco da chiedere alle prossime partite: l'unica cosa rimasta da fare per il Sud Sudan è onorare le prossime gare cercando di limitare i danni. Dall'altra parte il Senegal è primo a 18 punti ed è costretto a vincere approfittando del turno favorevole per tenere lontano il Congo inseguitore.

Le probabili formazioni di Sud Sudan-Senegal — Sud Sudan (4-2-3-1): Mawith, Malis, Toha, Pal, Rashid, Malish, Chan, Majak, Daniel, Yuel, Okello. Allenatore: Nicolas Dupuis

Senegal (4-3-3): Mendy, Diatta, Seck, Koulibaly, Diouf, Camara, I. Gueye, P. Gueye, Mané, Jackson, Ndiaye. Allenatore: Pape Thiaw