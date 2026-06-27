Domenica 28 giugno si apre la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 con una sfida che mette di fronte due delle rivelazioni del torneo. Al SoFi Stadium di Inglewood, Sudafrica e Canada si contendono un posto negli ottavi di finale dopo aver superato brillantemente la fase a gironi. Fischio d'inizio fissato per le ore 21:00 italiane.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Sudafrica-Canada in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Sudafrica-Canada, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai1 e su Dazn e in streaming ufficiale su Raiplay e su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento del Sudafrica

Il Sudafrica è una delle sorprese più belle di questo Mondiale. I Bafana Bafana hanno conquistato il secondo posto nel Gruppo A grazie a una crescita costante nel corso della fase a gironi. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Messico, la squadra di Hugo Broos ha reagito battendo la Corea del Sud e pareggiando contro la Repubblica Ceca, risultati che hanno regalato una storica qualificazione.

L'organizzazione difensiva rappresenta il principale punto di forza della formazione africana, che concede pochi spazi agli avversari e prova a colpire con rapide ripartenze. Mokoena è il leader del centrocampo, mentre Appollis, Mofokeng e Maseko avranno il compito di innescare Makgopa nel reparto offensivo.

Il momento del Canada

Anche il Canada arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo aver centrato per la prima volta l'accesso alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. La formazione di Jesse Marsch ha chiuso al secondo posto il Gruppo B grazie al pareggio contro la Bosnia-Erzegovina e alla larga vittoria per 6-0 sul Qatar, prima della sconfitta nell'ultima giornata contro la Svizzera.

I nordamericani dovranno però fare a meno di Ismaël Koné, costretto a terminare anzitempo il torneo per la frattura della gamba sinistra. Toccherà quindi a Saliba affiancare Eustáquio in mediana, mentre Jonathan David guiderà ancora una volta il reparto offensivo insieme a Oluwaseyi.

DOHA, QATAR - 1 DICEMBRE 2022: Cyle Larin del Canada lotta per il possesso del pallone con Abderrazak Hamdallah del Marocco durante la partita del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022 tra Canada e Marocco, disputata all'Al Thumama Stadium il 1° dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

La situazione del tabellone

Con la conclusione della fase a gironi si apre il tabellone a eliminazione diretta. Sudafrica e Canada si affrontano nel primo sedicesimo di finale con un solo obiettivo: conquistare la qualificazione agli ottavi. Da questo momento ogni errore può essere decisivo e non esistono possibilità di recupero: chi vince prosegue il proprio cammino, chi perde saluta il Mondiale.

Probabili formazioni di Sudafrica-Canada

Hugo Broos dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha garantito equilibrio durante la fase a gironi. Williams sarà protetto da Mudau, Okon, Mbokazi e Modiba. In mezzo al campo agiranno Mokoena e Mbatha, mentre Maseko, Mofokeng e Appollis supporteranno Makgopa.

Sud Africa (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Apollo; Le conchiglie.

Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi.

Jesse Marsch dovrebbe rispondere con il 4-4-2. Davanti a Crépeau spazio a Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea. Saliba prenderà il posto dell'infortunato Koné accanto a Eustáquio, con Buchanan e Millar sugli esterni. In attacco confermata la coppia Jonathan David-Oluwaseyi.

Cosa aspettarci dalla partita

La sfida si preannuncia molto equilibrata. Ilproverà a mantenere la compattezza difensiva che gli ha permesso di superare il girone, aspettando il momento giusto per colpire in contropiede. Il, invece, cercherà di prendere il controllo del gioco sfruttando la qualità del proprio reparto offensivo e la velocità degli esterni. Considerata la posta in palio, è lecito attendersi una gara intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a non concedere spazi.

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