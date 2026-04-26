La sfida di NBA tra Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder si gioca nella notte tra lunedì 27 aprile e martedì 28 aprile alle ore 03:30. Un confronto ad alto tasso di spettacolo tra due squadre ricche di talento offensivo, pronte a darsi battaglia in una gara che promette ritmo e intensità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Suns arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare la qualità del proprio attacco e l’esperienza dei giocatori chiave. Phoenix è una squadra capace di costruire con pazienza e colpire con grande precisione, ma dovrà mantenere attenzione anche nella metà campo difensiva.

I Thunder, invece, puntano su velocità, dinamismo e grande energia. Oklahoma City è una squadra giovane che ama correre e creare vantaggi in transizione, cercando di mettere in difficoltà gli avversari con ritmo e aggressività. Nei momenti decisivi, la gestione dei possessi sarà fondamentale.

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Il momento delle due squadre

I

cercheranno di controllare il ritmo e sfruttare la qualità offensiva per costruire vantaggi nei possessi chiave.

I Thunder, dal canto loro, proveranno a imporre velocità e intensità, cercando di creare problemi con transizioni rapide e pressione costante.

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