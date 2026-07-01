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La sfida di tennis tra Svenja Svadja e Marek Machjarzak è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un incontro tra due giocatori poco conosciuti al grande pubblico, che proveranno a sfruttare l’occasione di uno Slam per mettersi in mostra sul palcoscenico londinese.

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Svadja arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di giocare senza pressione e sfruttare ogni occasione utile. La sua priorità sarà quella di restare solida negli scambi e approfittare degli eventuali cali dell’avversario.

Machjarzak, invece, proverà a imporre un tennis più aggressivo, cercando di prendere in mano il gioco fin dai primi colpi e di chiudere rapidamente i punti quando possibile.

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Il momento dei due tennisti

Svadja cercherà di restare ordinata e sfruttare la continuità negli scambi.

Machjarzak proverà invece a essere più incisivo e a prendere il controllo del match con maggiore aggressività.

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