Svezia-Romania apre venerdì sera alla Strawberry Arena di Solna il Gruppo 4 della Lega B di UEFA Nations League 2026-2027. Di fronte ci sono due Nazionali che nella scorsa edizione sapevano praticamente soltanto vincere, ma che oggi hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle. La Svezia di Graham Potter riparte dalle amarezze della campagna mondiale e da Solna, dove perdere è diventato complicato: nelle ultime undici gare casalinghe gli svedesi hanno raccolto sette vittorie e due pareggi. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Romania di Gheorghe Hagi, invece, arriva dalla Nations League perfetta delle sei vittorie su sei e dei 18 gol segnati, ma porta con sé un problema che dura ormai da oltre un anno e mezzo: lontano da casa non riesce più a vincere. Due promozioni, due percorsi quasi impeccabili e adesso un livello superiore da affrontare. Svezia-Romania dirà subito quale delle due è davvero pronta al salto. SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Svezia-Romania in TV e streaming: dove vederla

Svezia-Romania si gioca venerdì 25 settembre 2026 alle ore 20:45 alla Strawberry Arena di Solna. La partita non sarà trasmessa integralmente, ma sarà compresa nella programmazione di Diretta Gol Nations League su Sky Sport Calcio, canale 202. La copertura sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, sempre all’interno di Diretta Gol.

Il momento della Svezia

La Svezia cerca nella Nations League l'occasione per ripartire dopo una campagna mondiale che ha lasciato più di una ferita. Il rendimento recente nelle partite ufficiali non è stato particolarmente brillante, con una sola vittoria nelle ultime sei, ma il ricordo dell'ultima edizione di questa competizione racconta una squadra molto diversa: cinque successi e un pareggio permisero agli svedesi di conquistare la promozione dalla Lega C. Adesso il livello si alza e Graham Potter deve dimostrare che quella crescita può proseguire anche contro avversari più competitivi.

Solna rappresenta un punto dal quale ricostruire certezze. Nelle ultime undici gare interne la Svezia ha raccolto sette vittorie e due pareggi e proprio il fattore campo può diventare importante per iniziare bene il nuovo torneo. Potter deve però fare i conti con diverse assenze: non ci saranno Anthony Elanga, fermato da un problema al ginocchio, Jacob Widell Zetterström, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien. Davanti, al contrario, la qualità abbonda. Viktor Gyökeres e Alexander Isak formano una coppia che permette alla Svezia di attaccare in modi differenti e sulla quale inevitabilmente ricadrà gran parte del peso offensivo.

SOLNA, SVEZIA - 4 GIUGNO: Yasin Ayari della Svezia durante la partita amichevole internazionale tra Svezia e Grecia alla Strawberry Arena il 4 giugno 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Il momento della Romania

La Romania arriva in Lega B dopo una Nations League praticamente perfetta. Sei partite, altrettante vittorie e 18 gol realizzati hanno accompagnato i Tricolorii alla promozione, costruendo aspettative decisamente superiori rispetto al recente passato. Adesso Gheorghe Hagi deve verificare quanto quella superiorità possa essere trasferita in una categoria più impegnativa, dove gli errori vengono puniti con maggiore frequenza e ogni punto conquistato lontano da casa assume un peso differente.

È proprio il rendimento esterno a rappresentare il principale interrogativo. La Romania non vince in trasferta da oltre diciotto mesi e nelle ultime sei gare giocate lontano da casa ha raccolto due pareggi e quattro sconfitte. Per interrompere la serie servirà soprattutto equilibrio, perché concedere campo aperto alla coppia Gyökeres-Isak potrebbe trasformarsi rapidamente in un problema. Hagi può però affidarsi alla qualità di Ianis Hagi e Răzvan Marin nella zona centrale, alla velocità di Dennis Man e Valentin Mihăilă sulle fasce e alla presenza di Daniel Bîrligea come riferimento offensivo.

La chiave tattica di Svezia-Romania

Il 3-5-2 svedese può diventare particolarmente aggressivo quando Holm e Gudmundsson riescono ad alzarsi contemporaneamente. Bergvall, Karlstrom e Ayari dovranno garantire equilibrio alle loro spalle, ma soprattutto trovare rapidamente i due attaccanti evitando una circolazione troppo prevedibile. La Romania dovrebbe invece partire con un 4-3-3. Man e Mihăilă possono rappresentare le armi migliori per attaccare gli spazi lasciati dagli esterni svedesi, mentre Bîrligea dovrà impegnare centralmente la difesa a tre. Ianis Hagi avrà invece il compito di trovare quelle zone tra centrocampo e difesa dalle quali poter rifinire l'azione. Il punto tattico più interessante può quindi diventare l'ampiezza: se la Svezia riuscirà a schiacciare gli esterni rumeni, potrà aumentare la presenza vicino all'area; se la Romania riuscirà invece a recuperare pallone e uscire rapidamente sulle corsie, gli spazi alle spalle di Holm e Gudmundsson potrebbero diventare preziosi.

BUCAREST, ROMANIA - 6 GIUGNO: Florinel Coman della Romania festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Romania e Galles allo Steaua Stadium il 6 giugno 2026 a Bucarest, Romania. (Foto di Vasile Mihai-Antonio/Getty Images)

Le probabili formazioni di Svezia-Romania

La Svezia dovrebbe affidare la porta a Viktor Johansson. Stroud, Starfelt e Lindelöf formeranno la difesa a tre, mentre Holm e Gudmundsson agiranno sulle corsie. In mezzo spazio a Bergvall, Karlstrom e Ayari. Nessun dubbio, invece, sulla coppia più attesa: Gyökeres e Isak insieme in attacco.

La Romania dovrebbe schierare Radu tra i pali, con Ratiu, Dragusin, Burca e Bancu in difesa. Marin, Hagi e Dragomir formeranno il centrocampo, mentre Dennis Man e Mihăilă partiranno ai lati di Bîrligea.

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Stroud, Starfelt, Lindelof; Holm, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.

ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila.

Informazioni sulla partita

Partita: Svezia-Romania

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 1ª

Data: venerdì 25 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Strawberry Arena, Solna

Diretta TV: Sky Sport Calcio, canale 202 – Diretta Gol Nations League

Streaming: Sky Go e NOW

Copertura: all’interno di Diretta Gol, non integrale