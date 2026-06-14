La Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada entra nel vivo. Dopo i match inaugurali e le ben tre cerimonie, una in ogni paese, varie squadre stanno facendo il loro esordio mondiale. I prossimi a presentarsi al mondo intero saranno Svezia e Tunisia, due squadre con differenti tradizioni calcistiche che non vedono l'ora di misurarsi in un contesto del genere. La sfida si terrà in Canada alle 04:00 di notte di lunedì 15 giugno.

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La Svezia ha vissuto momenti molto diversi negli ultimi anni. Ha infatti altalenato presenze ai Mondiali e brucianti eliminazioni. Quest'anno, in un girone con Tunisia, Olanda e Giappone, punta a superare la fase a gironi e, sperano i tifosi, quantomeno il primo turno ad eliminazione diretta, qualora dovessero essere i nuovi sedicesimi di finale. Tra l'altro, grande novità di quest'anno, qualora si dovessero disputare i sedicesimi e si arrivasse in parità nei tempi regolamentari, la partita terminerebbe direttamente ai calci di rigore senza passare per i supplementari.

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Il momento di forma della Svezia

Il momento della Tunisia

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La Tunisia guidata da Sabri Lamouchi arriva all’appuntamento con risultati altalenanti nelle ultime uscite. I Falchi di Cartagine hanno infatti subito un duro 5-0 contro il Belgio a pochi giorni dall’inizio del torneo, una battuta d’arresto che ha acceso dubbi soprattutto sulla solidità del reparto arretrato.

Nonostante ciò, la selezione tunisina resta una squadra imprevedibile e pericolosa. L’organizzazione tattica, fondata su rapide ripartenze e una buona compattezza difensiva, può creare problemi anche alle avversarie più attrezzate. A centrocampo, i giocatori di maggiore qualità sono Hannibal Mejbri ed Ellyes Skhiri, punti di riferimento tecnici della squadra.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Svezia-Tunisia

Ilè formato da. La squadra che ha più chance di qualificarsi è l'Olanda, seguita dal Giappone che in questi tornei riesce sempre positivamente a distinguersi, anche grazie a un progetto tecnico federale ben strutturato che sta dando frutti importanti. Nei, però,, il che significa che la Svezia potrebbe passare anche per questa strada. Il quarto posto, invece, almeno per quanto riguarda dei meri pronostici iniziali, sembra destinato a essere occupato proprio dalla Tunisia, che gode di individualità meno importanti rispetto alle altre squadre.La Svezia non primeggia per giocatori particolarmente tecnici, a parte qualche eccezione come ad esempio Elanga. Graham Potter decide lo stesso di affidarsi alla solidità, sfruttando la stazza e la misura dei suoi giocatori, con cui può sicuramente impensierire la maggior parte delle squadre qualificate per questo torneo. Contro la, gli svedesi scenderanno in campo con 3-4-2-1, con Gyokeres riferimento offensivo davanti a. Dal Canto suo, la Tunisia risponderà con un modulo più offensivo, segno che vorrà giocare a viso aperto nonostnate non parta da favorito. La squadra di Lamouchi infatti scenderà in campo per la sua prima partita dellacon un dinamico 4-3-3.

Svezia (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres. Ct: Potter.

Tunisia (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti. Ct: Lamouchi.

Cosa aspettarsi dalla partita

La partita legge leggermente in favore della Tunisia, mettenzo il mondel nel migliore dei mondo. Infatti passando otto delle migliori dodici terzi non ci saàr ma tanto dipenderà dal tipo di profili che aveva messo su Instagram.

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