Il BC Place di Vancouver, inaugurato nel 1983 e riconoscibile per il suo caratteristico tetto retrattile, farà da cornice alla sfida tra Svizzera e Algeria, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Il calcio d'inizio è fissato nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 05:00 italiane, con le due nazionali pronte a contendersi un posto negli ottavi dopo aver superato la fase a gironi con percorsi molto diversi.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Svizzera-Algeria in diretta TV e streaming ufficiale

Spagna-Austria, in programma giovedì 2 luglio alle ore 21:00 italiane, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero Mondiale 2026. La partita sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay, oltre che sull'app di DAZN per smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento della Svizzera

La Svizzera ha confermato ancora una volta la propria continuità nei grandi tornei internazionali, chiudendo al primo posto il Gruppo B davanti a Canada, Bosnia-Erzegovina e Qatar. Dopo il pareggio all'esordio contro i qatarioti, la formazione di Murat Yakin ha alzato il livello delle proprie prestazioni superando nettamente la Bosnia-Erzegovina e imponendosi anche sul Canada nello scontro diretto per il primato.

Uno dei protagonisti assoluti della fase a gironi è stato Johan Manzambi. Il giovane centrocampista del Friburgo ha già realizzato tre reti e si è guadagnato un posto da titolare grazie alle sue qualità negli inserimenti e alla capacità di incidere anche in zona gol. Attorno alla leadership di Xhaka, Akanji ed Embolo, la Nati continua a dimostrare equilibrio ed esperienza.

SAN GALLO, SVIZZERA - 31 maggio 2026: Breel Embolo della Svizzera esulta dopo aver trasformato un calcio di rigore e segnato il secondo gol della sua squadra, festeggiando insieme al compagno Ruben Vargas durante l'amichevole internazionale tra Svizzera e Giordania, disputata al Kybunpark il 31 maggio 2026 a San Gallo, in Svizzera. (Foto di Sona Maleterova/Getty Images)

Il momento dell'Algeria

L'Algeria ha conquistato la qualificazione come una delle migliori terze del torneo, chiudendo alle spalle dell'Argentina. Dopo la sconfitta contro i campioni del mondo e il successo sulla Giordania, i Fennecs hanno ottenuto un prezioso pareggio per 3-3 contro l'Austria nell'ultima giornata, risultato sufficiente per accedere alla fase a eliminazione diretta.

La squadra guidata da Vladimir Petkovic, ex commissario tecnico proprio della Svizzera, propone un calcio offensivo e ricco di intensità. Riyad Mahrez resta il principale punto di riferimento tecnico, supportato dalla qualità di Maza e Gouiri, anche se la fase difensiva ha mostrato qualche difficoltà durante la fase a gironi.

La situazione del tabellone

Chi riuscirà a superare questo turno accederà agli ottavi di finale del Mondiale 2026, dove affronterà la vincente della sfida tra Colombia e Ghana. Per la Svizzera sarebbe l'ennesima conferma della propria continuità nelle grandi competizioni internazionali, mentre l'Algeria punta a proseguire un percorso che ha già superato le aspettative della vigilia.

TORINO, ITALIA - 31 marzo 2026: Rafik Belghali dell'Algeria in azione durante la partita amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay, disputata il 31 marzo 2026 a Torino, in Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Probabili formazioni di Svizzera-Algeria

Murat Yakin dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Kobel difenderà la porta, con Jaquez, Elvedi, Akanji e Rodríguez in difesa. In mediana agiranno Freuler e Xhaka, mentre Sow, Manzambi e Vargas supporteranno Embolo.

Vladimir Petkovic dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Zidane, protetto da Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri. A centrocampo spazio a Boudaoui e Bentaleb, mentre Mahrez, Maza e Chaibi agiranno alle spalle di Gouiri.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

Cosa aspettarci dalla partita

La sfida promette grande equilibrio. Laproverà a gestire il possesso palla facendo leva sull'organizzazione tattica e sull'esperienza dei suoi uomini più rappresentativi, mentrecercherà di sfruttare la qualità tecnica dei propri attaccanti e le ripartenze per sorprendere la retroguardia elvetica. Anche il confronto tra i due commissari tecnici, con Petkovic che ritrova la nazionale da lui guidata per sette anni, aggiunge ulteriore fascino a una partita che potrebbe decidersi sui dettagli.

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