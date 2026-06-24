La sfida tra Svizzera e Canada chiude il programma del Gruppo B con in palio il primo posto e un accesso ai sedicesimi di finale senza dover fare calcoli. Le due nazionali arrivano all’ultima giornata appaiate a quota quattro punti e reduci da prestazioni molto convincenti, motivo per cui il confronto di Vancouver assume i contorni di un vero spareggio per il primato del girone.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Da una parte c’è la squadra di Murat Yakin, che dopo il pareggio inatteso contro il Qatar ha reagito travolgendo la Bosnia ed Erzegovina con una prova offensiva di alto livello. Dall’altra il Canada di Jesse Marsch, trascinato dall’entusiasmo del pubblico di casa e dal clamoroso 6-0 rifilato al Qatar, risultato che ha restituito fiducia e convinzione a una nazionale alla ricerca della definitiva consacrazione internazionale.

Dove vedere Svizzera-Canada in diretta TV e streaming ufficiale

Svizzera-Canada sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Svizzera-Canada Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn, Rai Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn, Rai Play Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Qui Svizzera

Qui Canada

Le probabili formazioni di Svizzera-Canada

Lasi presenta alla sfida con grande fiducia dopo il netto 4-1 contro la Bosnia ed Erzegovina. Gli elvetici hanno mostrato tutta la qualità della propria rosa, confermando una struttura ormai consolidata nelle grandi competizioni. Il leader tecnico ed emotivo resta, protagonista nella gestione del gioco e nel dare equilibrio a una squadra che può contare anche sulla profondità offensiva di giocatori come. Dopo l’esordio opaco contro il Qatar, la formazione diha dato segnali importanti anche dal punto di vista della personalità.Il, invece, arriva forse nel momento migliore del suo torneo. La travolgente vittoria contro il Qatar ha evidenziato tutto il potenziale offensivo della squadra di, capace di giocare con intensità e verticalità costante. In particolare, il match ha segnato il rilancio di, che ha cancellato le critiche seguite alla prova deludente all’esordio dopo una stagione complicata con la maglia della Juventus. Insieme a lui, elementi comeedhanno garantito qualità e ritmo a una nazionale che, considerando l’assenza di vittorie nelle precedenti partecipazioni mondiali, sta già vivendo un torneo storico.Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.Yakin.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi. Ct: Marsch.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si aspetta una partita equilibrata ma giocata con ritmi alti, perché entrambe le squadre hanno dimostrato di poter fare male in fase offensiva. Laproverà probabilmente a gestire maggiormente il possesso grazie alla qualità in mezzo al campo di, cercando poi gli inserimenti degli esterni e il lavoro fisico di. Il, invece, potrebbe puntare sulla velocità delle transizioni e sull’aggressività mostrata contro il Qatar, sfruttando gli spazi lasciati dagli elvetici. In palio non c’è soltanto il primo posto del girone, ma anche la possibilità di affrontare la fase a eliminazione diretta con entusiasmo e maggiore serenità.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SVIZZERA-CANADA CLICCA SU BET365.

SVIZZERA-CANADA SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA SFIDA

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE SVIZZERA-CANADA IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH SVIZZERA-CANADA SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI SVIZZERA-CANADA, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE.