Svizzera e Colombia si affrontano martedì 7 luglio alle ore 22:00 al BC Place di Vancouver, in Canada, nell'ultimo ottavo di finale dei Mondiali 2026. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale, in una sfida che mette di fronte due nazionali arrivate fin qui grazie a un percorso convincente e caratterizzato soprattutto da grande solidità difensiva.

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Gli svizzeri hanno chiuso al primo posto il Gruppo B davanti a Canada, Bosnia-Erzegovina e Qatar, mentre i sudamericani hanno dominato il Gruppo K, precedendo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan.

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Il momento di forma della Svizzera

Chi vuole seguire Svizzera-Colombia potrà farlo in esclusiva attraverso, che trasmetterà l'incontro sia in diretta streaming sia sui dispositivi compatibili con il servizio. La gara sarà visibile tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati. Per i tifosi alla ricerca di informazioni sulla copertura televisiva e online dell'evento, Dazn rappresenta il punto di riferimento per seguire la sfida del Gruppo F in tempo reale.La formazione guidata daarriva all'appuntamento nel miglior momento del proprio torneo. Dopo il pareggio all'esordio contro il Qatar, laha cambiato passo conquistando tre successi consecutivi: il netto 4-1 contro la, il 2-1 sul Canada e il 2-0 rifilato all'Algeria nei sedicesimi di finale. Proprio contro gli africani gli elvetici hanno confermato tutta la loro organizzazione tattica, dominandoe centrando una qualificazione meritata.

La vittoria ha inoltre permesso alla Svizzera di stabilire un nuovo primato personale ai Mondiali con tre successi consecutivi nella competizione. La squadra è imbattuta da sette partite complessive, con quattro vittorie e tre pareggi, dimostrando una notevole solidità difensiva, visto che non ha mai incassato reti prima dell'intervallo in questa striscia positiva.

Il momento della Colombia

Anche la Colombia si presenta a Vancouver con grande fiducia. La squadra allenata da Néstor Lorenzo non ha ancora perso nel torneo e ha costruito i propri risultati soprattutto grazie a una fase difensiva praticamente impeccabile. Dopo aver chiuso in testa il proprio girone, i Cafeteros hanno eliminato il Ghana grazie all'1-0 firmato da Jhon Arias, conquistando il primo successo della loro storia in una gara a eliminazione diretta dei Mondiali.

Le probabili formazioni di Svizzera-Colombia

La Svizzerra approccerà alla sfida con un solido 4-2-3-1, conunico riferimento offensivo della squadra di Yakin. La Colombia invece risponderà con un dinamico 4-3-3 con tanta fantasia nella batteria di attaccanti: spazio a Rodriguez, Suarez e, particolarmente ispirato nell'ultima partita.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Yakin.

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; Rodriguez, Suarez, Diaz. Allenatore: Lorenzo.

Cosa aspettarsi dalla partita

Le premesse fanno pensare a una gara molto. Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento e hanno costruito il proprio cammino puntando prima di tutto. La Svizzera proverà a fare la partita sfruttando ile l'esperienza dei suoi centrocampisti, mentre la Colombia punterà sulle ripartenze e sulla qualità dei propri esterni offensivi.

Svizzera-Colombia sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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