La sfida di tennis tra Katie Swan e Madison Keys è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un incontro dal pronostico sulla carta sbilanciato, con la statunitense tra le principali protagoniste del circuito WTA e la britannica pronta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa.

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La Swan arriva a questo appuntamento con grande motivazione e la voglia di ben figurare nel torneo più prestigioso del mondo. La britannica è una giocatrice solida, che prova a costruire il proprio tennis sulla regolarità e sulla capacità di restare in partita nei momenti delicati.

La Keys, invece, è una delle tenniste più potenti del circuito. L’americana dispone di un servizio molto incisivo e di colpi estremamente aggressivi da fondo campo, qualità che la rendono particolarmente pericolosa su una superficie veloce come l’erba di Wimbledon.

Dove vedere Swan-Keys in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Swan-Keys, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Swan proverà a resistere alla potenza dell’avversaria cercando di allungare gli scambi.

Keys cercherà invece di imporre subito il proprio ritmo aggressivo e di chiudere rapidamente i punti con servizio e diritto.

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