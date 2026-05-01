La Championship inglese propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: Swansea-Charlton, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Lo Swansea, undicesimo a 61 punti, punta a chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica e avvicinarsi alla zona playoff, mentre il Charlton, diciannovesimo a 53 punti, è alla ricerca di punti fondamentali per tenersi lontano dalla zona retrocessione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Lo

, allenato da Alan Sheehan, si presenta con un 4-2-3-1 organizzato e propositivo, che punta su qualità e fraseggio negli ultimi metri. Cullen agirà sulla trequarti alle spalle di Vipotnik, con il supporto di Eom e Ronald sugli esterni per creare superiorità e occasioni da gol.

Il Charlton, guidato da Nathan Jones, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato, cercando compattezza e ripartenze rapide. Rak-Sakyi, Fraser e May agiranno alle spalle di Leaburn, con l’obiettivo di sfruttare gli spazi e rendersi pericolosi in fase offensiva.

Le probabili formazioni di Swansea-Charlton

Ci si attende una partita in cui lo Swansea proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e la qualità del proprio possesso, mentre il Charlton cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede. In una sfida che può essere decisa dai dettagli, la concretezza sotto porta e la gestione dei momenti chiave saranno determinanti.

Swansea (4-2-3-1): Vigoroux, Tymon, Burgess, Cabango, Key, Stamenic, Galbraith, Eom, Cullen, Ronald, Vipotnik. Allenatore: Alan Sheehan

Charlton (4-2-3-1): Maynard-Brewer, Ramsay, Hector, Ness, Edun, Dobson, Coventry, Rak-Sakyi, Fraser, May, Leaburn. Allenatore: Nathan Jones

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