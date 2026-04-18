L’Apertura della Liga Profesional argentina entra nella fase più calda con la sfida del Gruppo A tra Talleres Córdoba e Deportivo Riestra, in programma all’Estadio Juan Domingo Perón. Un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti completamente diversi: da una parte i padroni di casa, intenzionati a restare nelle zone alte della classifica, dall’altra gli ospiti, chiamati a interrompere una lunga serie negativa che sta pesando sulla stagione.

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Il momento delle due squadre

Guardando al momento attuale, il Talleres Córdoba arriva con un rendimento positivo, frutto di tre vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite. La squadra ha costruito gran parte della propria solidità sulla fase difensiva, con una media di appena 0,5 gol subiti a gara. Nonostante alcune assenze, il club occupa il quinto posto nel girone e si affida a un gioco basato sul possesso palla, con percentuali superiori al 56%, per gestire i ritmi e mettere in difficoltà gli avversari.

Situazione ben diversa per il Deportivo Riestra, ancora alla ricerca della prima vittoria dopo tredici giornate. Il bilancio parla di sette pareggi e sei sconfitte, numeri che evidenziano le difficoltà della squadra. Se da un lato la fase difensiva ha retto in alcune occasioni, il vero problema resta l’attacco: con appena tre gol segnati, il Riestra è la formazione meno prolifica del campionato. Inoltre, le tre sconfitte consecutive in trasferta senza segnare rendono questa sfida ancora più complicata.

Nel complesso, si tratta di una partita che vede il Talleres partire favorito, ma con il Riestra chiamato a una prova di orgoglio per provare a cambiare l’inerzia della propria stagione.

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