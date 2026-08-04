La sfida di tennis tra Lanlana Tararudee e Amanda Anisimova è valida per i trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra martedì 4 agosto e mercoledì 5 agosto alle ore 02:00. Un confronto molto interessante tra una delle sorprese provenienti dalle qualificazioni e una delle grandi protagoniste del circuito mondiale. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione, disputato sul cemento outdoor canadese e fondamentale nella preparazione verso gli US Open. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Tararudee arriva a questa sfida dopo una grande settimana: la thailandese ha superato le qualificazioni e ha ottenuto anche una vittoria nel tabellone principale contro Emerson Jones, conquistando il primo successo della carriera in un WTA 1000. Dall'altra parte Anisimova entra in scena come testa di serie e rappresenta una delle giocatrici più pericolose del torneo, forte di una stagione ad altissimo livello.

Lanlana Tararudee: caratteristiche e carriera

Lanlana Tararudee, nata nel 2004 in Thailandia, è una delle tenniste asiatiche più interessanti della nuova generazione. Dopo essersi fatta conoscere nel circuito ITF, ha iniziato a ottenere risultati sempre più importanti fino ad affacciarsi con maggiore continuità nei tornei WTA.

Il suo tennis si basa soprattutto sulla velocità negli spostamenti, sulla capacità di mantenere un ritmo elevato da fondo campo e sulla grande intensità negli scambi. Non è una giocatrice che punta esclusivamente sulla potenza, ma cerca di costruire il punto con pazienza, sfruttando precisione e continuità.

Amanda Anisimova: caratteristiche e carriera

Amanda Anisimova, nata nel 2001 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più talentuose del circuito WTA. Dopo essere esplosa giovanissima con la semifinale al Roland Garros 2019, ha attraversato un periodo difficile lontano dal tennis, prima di tornare ai vertici con una straordinaria seconda parte di carriera.

La statunitense possiede uno dei giochi più aggressivi del circuito: servizio potente, diritto pesante e soprattutto un rovescio a due mani considerato tra i migliori del tennis femminile. Quando riesce a imporre il proprio ritmo, può mettere in difficoltà anche le migliori giocatrici al mondo. Ha inoltre conquistato importanti titoli WTA 1000, confermandosi una delle protagoniste della nuova generazione.

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Il momento delle due tenniste

Tararudee sta vivendo probabilmente il momento più importante della propria carriera. Dopo aver superato le qualificazioni a Toronto, la thailandese ha trovato anche una vittoria nel main draw contro una connazionale della nuova generazione australiana, dimostrando grande personalità in un contesto di altissimo livello.

Anisimova arriva invece in Canada con ambizioni da protagonista. La statunitense ha ormai ritrovato stabilità dopo il periodo complicato vissuto negli anni precedenti e si presenta ai grandi tornei sul cemento con la consapevolezza di poter competere per il titolo.

Pronostico

Il cemento di Toronto è una superficie che tende a premiare le giocatrici aggressive e capaci di ottenere punti rapidi con servizio e colpi da fondo. Sotto questo aspetto, Amanda Anisimova parte con un vantaggio evidente: la statunitense ha una potenza superiore e una maggiore esperienza nei grandi appuntamenti.

Tararudee però arriva sulle ali dell'entusiasmo e potrà giocare senza pressioni, forte di un torneo già positivo. In un WTA 1000 come il National Bank Open, dove spesso le sorprese non mancano, la thailandese potrebbe provare a mettere in difficoltà Anisimova allungando gli scambi e sfruttando eventuali cali di concentrazione.

Il pronostico è nettamente dalla parte di Amanda Anisimova, favorita per il passaggio del turno grazie alla maggiore qualità tecnica, esperienza e potenza dei colpi. Tararudee rappresenta comunque una possibile sorpresa e, se riuscirà a mantenere un ritmo alto, potrebbe rendere il match più combattuto del previsto.

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