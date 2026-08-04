La sfida di tennis tra Clara Tauson e Nikola Bartunkova è valida per i trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra martedì 4 agosto e mercoledì 5 agosto alle ore 00:10. Un confronto interessante tra una delle teste di serie del torneo e una delle giovani ceche più promettenti del circuito. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione sul cemento outdoor e rappresenta un passaggio fondamentale nella preparazione agli US Open. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Tauson debutta direttamente al secondo turno grazie al suo status di testa di serie, mentre Bartunkova si è guadagnata l'accesso ai trentaduesimi dopo aver superato il primo turno, confermando i grandi progressi mostrati negli ultimi mesi.

Clara Tauson: caratteristiche e carriera

Clara Tauson, nata nel 2002 in Danimarca, è una delle giocatrici più talentuose della nuova generazione del tennis mondiale. Vincitrice di numerosi titoli WTA e protagonista di una costante crescita nel ranking, si è affermata grazie a risultati di rilievo sia nei tornei maggiori sia negli eventi del circuito WTA 1000.

Il suo tennis è estremamente offensivo: servizio potente, diritto incisivo e grande capacità di comandare gli scambi fin dai primi colpi. Sul cemento riesce spesso a esprimere il meglio delle proprie qualità grazie alla velocità della superficie.

Nikola Bartunkova: caratteristiche e carriera

Nikola Bartunkova, nata nel 2006 a Praga, è una delle giovani promesse del tennis ceco. Diventata professionista nel 2022, ha scalato rapidamente il ranking mondiale grazie ai risultati ottenuti nel circuito ITF e Challenger, iniziando a mettersi in evidenza anche nei principali tornei WTA.

Il suo stile di gioco è moderno e aggressivo: servizio efficace, ottimo rovescio a due mani e grande personalità nei momenti importanti. Pur essendo ancora molto giovane, ha già ottenuto vittorie contro avversarie di alto livello, dimostrando di poter competere anche nei grandi appuntamenti.

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Il momento delle due tenniste

Tauson arriva a Toronto tra le protagoniste più attese del tabellone. La danese ha disputato una stagione molto positiva, confermando il proprio valore nei tornei più importanti e presentandosi in Canada con ambizioni elevate.

Bartunkova continua invece il proprio percorso di crescita. La giovane ceca ha già dimostrato di poter competere contro giocatrici di alto livello e il successo nel primo turno le permette di affrontare questa sfida senza particolari pressioni, cercando un'altra impresa.

Pronostico

Il cemento di Toronto favorisce le giocatrici aggressive e dotate di un servizio incisivo, caratteristiche che si adattano perfettamente al gioco di Clara Tauson. La danese dispone di maggiore esperienza, di una classifica superiore e di un bagaglio tecnico che, sulla carta, la rende nettamente favorita.

Bartunkova, però, è una delle giovani più interessanti del circuito e ha già dimostrato di poter sorprendere avversarie più quotate quando riesce a esprimere il proprio tennis senza pressioni. Se manterrà alta la percentuale al servizio e riuscirà a reggere il ritmo imposto dalla danese, potrà rendere il match più combattuto del previsto.

Il pronostico è dalla parte di Clara Tauson, favorita per il passaggio del turno grazie alla maggiore esperienza e alla qualità dei suoi colpi offensivi. Bartunkova ha comunque le qualità per mettere in difficoltà la danese in alcuni frangenti dell'incontro, soprattutto nelle fasi iniziali del match.

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