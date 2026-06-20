La sfida di tennis tra Clara Tauson e Diana Shnaider è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra due giovani talenti del circuito femminile, entrambe in crescita e pronte a contendersi un posto negli ottavi del torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL TENNIS E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

La Tauson arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare il suo potenziale e la sua solidità nei tornei importanti. La danese è una giocatrice potente, capace di prendere in mano gli scambi con il suo servizio e con colpi molto profondi da fondo campo.

La Shnaider, invece, è una delle giovani più interessanti del circuito. La russa combina aggressività e varietà di gioco, riuscendo spesso a cambiare ritmo e a mettere in difficoltà le avversarie con soluzioni rapide e imprevedibili.

Dove vedere Tauson-Shnaider in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sulle giocatrici, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Tauson-Shnaider sul palinsesto Live di Bet365

Il momento delle due tenniste

Tauson proverà a imporre il suo tennis aggressivo e potente per prendere subito il controllo del match.

Shnaider cercherà invece di variare molto il gioco e di sfruttare la sua rapidità per spezzare il ritmo dell’avversaria.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU