Sembra un gioco di parole ma ad Osaka la favorita e testa di serie numero uno è proprio Naomi Osaka che qui in Giappone non ha mai vinto. Sarà questa la prima volta in assoluto? Segui la diretta streaming per scoprirlo.

Redazione Derby Derby Derby 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 14:44)

Dopo le emozioni del WTA 1000 di Wuhan il circuito femminile resta in oriente e fa tappa in Cina a Ningboe in Giappone per il WTA di Osaka. Il torneo nipponico si terrà dal 13 al 19 ottobre sull'artificiale indoor. Con Bet365 puoi vedere il WTA Osaka GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Se vuoi sapere come fare leggi il resto dell'articolo.

Dove vedere il WTA 250 Osaka in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta del WTA di Osaka è gratuita per tutti gli utenti registrati a Bet365: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso a tutti i match del torneo oltre che a anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale sui protagonisti, perfetto per analizzare ogni dettaglio degli incontri. Un’occasione unica per gustarti il torneo direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Hai quindi la possibilità di registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis il WTA Osaka in streaming live. Ti ricordiamo che il torneo è visibile anche in diretta tv su Supertennis.

WTA Osaka, storia e albo d'oro — Il Japan women's open (260 mila dollari di prize money) è giunto alla sua 14esima edizione. L'evento è stato giocato per diversi anni all'inizio proprio ad Osaka per pi diventare itinerante prima a Tokyo e poi a Hiroshima. Post-covid il torneo è tornato al Utsubo Tennis Center di Osaka sul cemento al chiuso. Nella primissima edizione la nostra Schiavone ha perso in finale contro la Stosur che qui ha vinto poi altre due volte. L'unica tennista di casa a vincere è stata la Hibino nel 2019 mentre nell'ultima edizione a trionfare fu l'olandese Lamens contro l'australia Birrel in una finale contro ogni pronostico.

WTA 250 Osaka, teste di serie e favoriti — Nessuna top 10 del ranking WTA qui in Giappone dove invece ad essere testa di serie numero uno è proprio l'idolo di casa Naomi Osaka. La tennista nipponica punterà a vincere per la prima volta questo torneo ma dovrà fare attenzione alle altre colleghe presenti nel seeding, in ordine di "pettorina": Noskova, Mertens, Fernandez, Bouzkova, Danilovic, Ann Li e Maneiro.