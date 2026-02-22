La ventiseiesima giornata del Gruppo B di Serie C termina con Ternana-Forlì. Match che si giocherà lunedì 23 febbraio allo Stadio Libero Liberati, con il fischio d’inizio previsto per le 20:30. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Ternana-Forlì, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Ternana-Forlì in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Ternana-Forlì sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Ternana-Forlì in diretta TV e streaming gratis—
Ternana-Forlì sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La Ternana si presenta alla ventiseiesima giornata di Serie C al settimo posto, con due convincenti vittorie messe in tasca nelle ultime due sfide. In totale sono 10 i punti conquistati nelle ultime cinque partite, frutto di ben tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. La Ternana, così, tiene sempre viva la possibilità di qualificarsi ai playoff, in una posizione che permetta di partire quanto più lontano possibile al tabellone.
Discorso diverso per il Forlì, la squadra romagnola è quasi equidistante tra la possibilità di retrocedere e quella di disputare i playoff. Il Forlì infatti conta 30 punti, dista 3 punti dal Gubbio, al momento decimo, e 5 dalla Torres, che si trova in zona playout. Nelle ultime cinque partite, il Forlì ha vinto una sola partite, ma nelle ultime tre non ha mai perso. Un biglietto da visita da tenere in considerazione: per la Ternana non sarà una partita facile.
Le probabili formazioni di Ternana-Forlì—
La Ternana confermerà la formazione vista in campo nelle ultime convincenti vittorie. Il Forlì, dal canto suo, risponderà molto probabilmente con un 4-3-1-2, con riferimenti offensivo Macrì e Farinelli, coadiuvati da De Risio.
TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Maestrelli, Martella, Kerrigan, Majer, Vallocchia, Ndrecka, Panico, Pettinari, Dubickas
FORLÌ (4-3-1-2): Martelli, Onofri, Elia, Palomba, Manetti, Scaccabarozzi, Menarini, De Risio, Selvini, Macrì, Farinelli
