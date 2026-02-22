derbyderbyderby streaming Ternana-Forlì, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Ternana-Forlì, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Ternana-Forlì, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Ternana-Forlì: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

La ventiseiesima giornata del Gruppo B di Serie C termina con Ternana-Forlì. Match che si giocherà lunedì 23 febbraio allo Stadio Libero Liberati, con il fischio d’inizio previsto per le 20:30. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere Ternana-Forlì in streaming gratis

Guarda ora Ternana-Forlì GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Ternana-Forlì in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Ternana-Forlì sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Ternana-Forlì in diretta TV e streaming gratis

—  

Ternana-Forlì sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Ternana-Forlì sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La Ternana si presenta alla ventiseiesima giornata di Serie C al settimo posto, con due convincenti vittorie messe in tasca nelle ultime due sfide. In totale sono 10 i punti conquistati nelle ultime cinque partite, frutto di ben tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. La Ternana, così, tiene sempre viva la possibilità di qualificarsi ai playoff, in una posizione che permetta di partire quanto più lontano possibile al tabellone.

    Discorso diverso per il Forlì, la squadra romagnola è quasi equidistante tra la possibilità di retrocedere e quella di disputare i playoff. Il Forlì infatti conta 30 punti, dista 3 punti dal Gubbio, al momento decimo, e 5 dalla Torres, che si trova in zona playout. Nelle ultime cinque partite, il Forlì ha vinto una sola partite, ma nelle ultime tre non ha mai perso. Un biglietto da visita da tenere in considerazione: per la Ternana non sarà una partita facile.

    Le probabili formazioni di Ternana-Forlì 

    —  

    La Ternana confermerà la formazione vista in campo nelle ultime convincenti vittorie. Il Forlì, dal canto suo, risponderà molto probabilmente con un 4-3-1-2, con riferimenti offensivo Macrì e Farinelli, coadiuvati da De Risio.

    TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Maestrelli, Martella, Kerrigan, Majer, Vallocchia, Ndrecka, Panico, Pettinari, Dubickas

    FORLÌ (4-3-1-2): Martelli, Onofri, Elia, Palomba, Manetti, Scaccabarozzi, Menarini, De Risio, Selvini, Macrì, Farinelli

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Virtus Verona-Vicenza, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Le Mans-Guingamp: lo streaming gratis del match

    © RIPRODUZIONE RISERVATA