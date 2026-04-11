Ternana-Perugia: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Ternana-Perugia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 12:32)

Il confronto tra Ternana e AC Perugia Calcio, previsto per domenica 12 aprile 2026 alle ore 12:30, si inserisce in un momento decisivo del campionato di Serie C Girone B, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TERNANA-PERUGIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La Ternana si presenta all’appuntamento occupando l’ottava posizione in classifica con 44 punti. Il percorso della formazione rossoverde è stato finora piuttosto equilibrato, con 13 successi, 10 pareggi e 10 sconfitte. Dal punto di vista realizzativo, la squadra ha messo a segno 39 gol, subendone 34, dati che riflettono una certa stabilità complessiva. Tra le mura amiche il rendimento è stato abbastanza positivo: 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte indicano una squadra capace di ottenere risultati importanti davanti al proprio pubblico.

Situazione più delicata per AC Perugia Calcio, che si trova al quattordicesimo posto con 36 punti. La stagione degli umbri è stata caratterizzata da un andamento altalenante, con 8 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte. Il bilancio delle reti — 35 segnate e 40 subite — evidenzia alcune difficoltà soprattutto nella fase difensiva.

Il rendimento esterno del Perugia mostra inoltre alcune criticità: lontano dal proprio stadio la squadra ha raccolto 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, numeri che testimoniano una certa fatica nel trovare continuità di risultati in trasferta.

Guardando ai precedenti più recenti, l’ultima sfida tra le due squadre si è conclusa con la vittoria della Ternana per 2-1, un risultato che potrebbe dare un piccolo vantaggio psicologico ai rossoverdi in vista del nuovo confronto.