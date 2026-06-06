Il campionato boliviano propone la sfida tra The Strongest-Oriente Petrolero, valida per l'ottavo turno e in programma domenica 7 giugno alle ore 23:15. I padroni di casa occupano il secondo posto con 17 punti e puntano a rimanere in scia alla vetta, mentre l'Oriente Petrolero è nono a quota 10 e cerca un risultato positivo per avvicinarsi alla parte alta della classifica.

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Il momento delle due squadre

Il

sta vivendo una stagione positiva e vuole sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti fondamentali nella corsa alle prime posizioni. La formazione di La Paz ha dimostrato continuità di rendimento e punta a confermarsi tra le protagoniste del campionato.

L'Oriente Petrolero arriva a questo appuntamento con l'obiettivo di ottenere un risultato prestigioso contro una delle squadre più competitive del torneo. Gli ospiti cercheranno di sfruttare gli spazi e colpire in contropiede per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Le probabili formazioni di The Strongest-Oriente Petrolero

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Considerata l'importanza della gara, entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori uomini a disposizione.

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