Il WTA 250 di Eastbourne rappresenta un'importante occasione di rilancio per Yanis Thien. La tennista indonesiana arriva infatti all'appuntamento britannico in un momento complicato della stagione, caratterizzato da tre sconfitte consecutive che ne hanno rallentato il percorso. Sul prato inglese avrà però l'opportunità di invertire la tendenza, anche se il sorteggio non le ha riservato un debutto semplice.

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Il momento delle due tenniste

Al primo turno del torneo, Thien dovrà infatti vedersela con l'americana Catherine McNally, avversaria che in passato le ha già creato più di qualche difficoltà. La sfida si giocherà sull'erba, una superficie che entrambe hanno già avuto modo di affrontare nel corso della stagione e che potrebbe rivelarsi decisiva nell'economia del match.

Per la giocatrice indonesiana si tratta di una prova importante non solo per il risultato immediato, ma anche per ritrovare fiducia dopo un periodo poco brillante. Le ultime uscite non hanno infatti portato i risultati sperati e una vittoria a Eastbourne potrebbe rappresentare il punto di svolta in vista dei prossimi appuntamenti del calendario.

McNally, dal canto suo, arriva all'incontro con maggiore serenità e con un precedente favorevole che potrebbe rappresentare un vantaggio anche dal punto di vista psicologico. Nell'unico confronto diretto disputato tra le due, risalente alla scorsa stagione, l'americana si impose con un netto successo in due set, chiudendo la partita senza concedere particolari occasioni alla rivale.

Quel risultato rende McNally la favorita alla vigilia, ma il tennis, soprattutto sull'erba, sa spesso riservare sorprese. Le condizioni di gioco rapide e la necessità di adattarsi velocemente ai rimbalzi possono infatti ridurre le differenze tecniche e rendere ogni incontro particolarmente aperto.

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