Il Visana Stadion ospita l'andata del terzo turno preliminare di Europa League tra Thun e Vikingur Reykjavik. Il calcio d'inizio è in programma giovedì 6 agosto alle ore 20:30. Entrambe le squadre arrivano dalla retrocessione dai preliminari di Champions League e puntano a rilanciarsi per continuare il cammino europeo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI THUN-VIKINGUR CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Il Thun vuole mettersi alle spalle un avvio di stagione complicato. I campioni di Svizzera hanno salutato la Champions League dopo il ko contro la Dinamo Zagabria e, nell'ultimo turno di campionato, hanno incassato una pesante sconfitta contro lo Young Boys. Tornare subito al successo davanti ai propri tifosi è fondamentale per ritrovare fiducia e indirizzare il doppio confronto.

Il Vikingur Reykjavik continua invece a dominare il campionato islandese e arriva con grande entusiasmo nonostante l'eliminazione europea contro l'Hapoel Beer Sheva. La squadra di Reykjavik ha dimostrato solidità nel torneo nazionale, ma lontano dall'Islanda il rendimento è decisamente meno brillante, come confermano le ultime trasferte senza vittorie.

Probabili formazioni di Thun-Vikingur

Il Thun dovrebbe confermare il 4-4-2, anche se dovrà fare a meno dello squalificato Burki. In avanti spazio alla coppia composta da Labeau e Gutbub, mentre Reichmuth e Roth guideranno il centrocampo.

Il Vikingur Reykjavik potrebbe affidarsi ancora al 4-3-3, con Omarsson riferimento offensivo supportato da Borgthorsson e Ingimundarson. In difesa il capitano Ekroth torna a disposizione per la competizione europea.

Thun (4-4-2): Steffen; Fehr, Bamert, Burgy, Heule; Reichmuth, Roth, Zoukit, Matoshi; Gutbub, Labeau.

Vikingur Reykjavik (4-3-3): Fridriksson; Gunnarsson, Ekroth, Vatnhamar, Gudjonsson; Sigurdsson, Hafsteinsson, Hauksson; Borgthorsson, Ingimundarson, Omarsson.

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