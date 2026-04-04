La sfida NBA tra Thunder e Jazz si gioca nella notte tra domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile alle ore 01:00. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, ma entrambe determinate a conquistare una vittoria importante. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Thunder puntano a imporre il proprio ritmo grazie a un gioco dinamico e a una grande intensità su entrambi i lati del campo, sfruttando il talento e la profondità del roster.

Dove vedere Thunder-Jazz in diretta TV e in streaming LIVE

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