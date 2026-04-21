La sfida dei Playoff NBA tra Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns si gioca nella notte tra mercoledì 22 aprile e giovedì 23 aprile alle ore 03:30. Un confronto tra due squadre dal grande potenziale offensivo, pronte a dare vita a una gara ad alto ritmo e ricca di talento. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
La diretta streaming
Thunder-Suns, la NBA in diretta tv live: dove guardare lo streaming gratis
I Thunder arrivano a questo appuntamento con entusiasmo e grande fiducia nei propri mezzi. Oklahoma City è una squadra giovane, dinamica, capace di giocare a ritmi elevati e di costruire vantaggi grazie alla velocità e alla qualità dei propri esterni. Nei playoff, però, sarà fondamentale mantenere continuità e gestire al meglio i momenti decisivi.
I Suns, invece, rappresentano una delle squadre più esperte e talentuose della lega. Phoenix può contare su grande qualità offensiva e giocatori abituati a partite di alto livello. La chiave sarà trovare equilibrio tra attacco e difesa, evitando cali di concentrazione che potrebbero costare caro in una serie così equilibrata.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Thunder cercheranno di imporre ritmo e intensità, puntando su velocità e aggressività per mettere in difficoltà gli avversari.
I Suns, dal canto loro, proveranno a sfruttare l’esperienza e la qualità offensiva per controllare i possessi e colpire nei momenti chiave.
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