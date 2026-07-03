La sfida di tennis tra Frances Tiafoe e Alexander Bublik è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un confronto molto interessante tra due giocatori estrosi e capaci di accendersi in qualsiasi momento, con in palio un posto negli ottavi dello Slam londinese.

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La Tiafoe arriva con maggiore continuità nei grandi tornei, mentre la Bublik rappresenta una delle incognite più pericolose del circuito, capace di battere chiunque quando trova il giusto feeling.

Frances Tiafoe: caratteristiche e carriera

Frances Tiafoe, nato nel 1998 negli Stati Uniti, è uno dei giocatori più spettacolari e carismatici del circuito ATP. Nel corso della carriera ha raggiunto semifinali in tornei dello Slam e si è affermato come presenza stabile nella top del ranking mondiale.

Il suo tennis è basato su grande atletismo, potenza da fondo campo e un’ottima capacità di giocare i punti importanti con aggressività. Sull’erba riesce a esprimere un gioco molto efficace grazie al servizio e alla rapidità negli spostamenti.

Alexander Bublik: caratteristiche e carriera

Alexander Bublik, nato nel 1997 in Kazakistan, è uno dei giocatori più imprevedibili del circuito ATP. Capace di alternare colpi spettacolari a momenti di grande discontinuità, ha comunque ottenuto risultati importanti e titoli ATP nel corso della carriera.

Il suo gioco è basato su un servizio molto potente e su una grande varietà di soluzioni tecniche, inclusi colpi a sorpresa e variazioni di ritmo. Quando è in giornata può mettere in difficoltà anche i migliori del mondo, soprattutto sulle superfici veloci come l’erba.

Dove vedere Tiafoe-Bublik in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Tiafoe-Bublik, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Tiafoe proverà a imporre ritmo e fisicità fin dai primi scambi, cercando di limitare le variazioni dell’avversario.

Bublik cercherà invece di spezzare il ritmo con colpi imprevedibili e grande aggressività al servizio.

Pronostico

Wimbledon tende a premiare giocatori solidi, continui e capaci di reggere la pressione nei momenti decisivi, caratteristiche che si sposano leggermente meglio con il tennis di Frances Tiafoe. L’americano parte quindi con un piccolo vantaggio grazie alla sua maggiore costanza nei match importanti e alla capacità di mantenere alto il livello degli scambi. Bublik resta però uno dei giocatori più pericolosi del circuito quando entra in fiducia, soprattutto sull’erba dove il servizio e le variazioni possono fare la differenza. Il pronostico è quindi leggermente dalla parte di Tiafoe, ma con una sfida potenzialmente molto equilibrata e aperta anche al terzo set.

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