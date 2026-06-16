Gli ottavi di finale dell'ATP di Londra vedono affrontarsi Learner Tien e Felix Auger-Aliassime, in una sfida in programma il 17 giugno sull'erba del Queen's Club. Il torneo britannico rappresenta uno dei principali appuntamenti di preparazione a Wimbledon e mette di fronte due giocatori appartenenti a generazioni diverse, ma accomunati dall'obiettivo di conquistare un posto nei quarti di finale.

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Il momento dei due tennisti

Learner Tien continua il proprio percorso di crescita nel circuito maggiore e avrà l'occasione di confrontarsi con uno degli avversari più esperti del tabellone. Il giovane statunitense ha dimostrato grande personalità nelle ultime stagioni e punta a confermare i progressi mostrati anche su una superficie impegnativa come l'erba.

Dall'altra parte della rete ci sarà Felix Auger-Aliassime, tennista che sull'erba ha spesso espresso uno dei suoi migliori livelli di gioco. Il canadese può contare su un servizio particolarmente efficace e su un tennis offensivo che si adatta perfettamente ai campi veloci, caratteristiche che lo rendono uno dei protagonisti più attesi del torneo londinese.

Dal punto di vista tecnico, Auger-Aliassime proverà a prendere subito il controllo degli scambi sfruttando la potenza del servizio e del diritto, mentre Tien cercherà di rispondere con solidità e intensità da fondo campo, affidandosi alla velocità negli spostamenti e alla capacità di variare il ritmo.

La sfida rappresenterà anche il primo confronto ufficiale tra i due giocatori. Learner Tien e Felix Auger-Aliassime non si sono mai affrontati in carriera, rendendo questo ottavo di finale un incrocio del tutto inedito. L'assenza di precedenti aggiunge ulteriore interesse a una partita che potrebbe offrire indicazioni importanti sul livello raggiunto dal giovane statunitense.

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