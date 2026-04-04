La sfida NBA tra Timberwolves e Hornets si gioca nella notte tra domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile alle ore 01:00. Un confronto interessante tra due squadre che puntano a ottenere un successo utile per dare continuità al proprio percorso. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Timberwolves vogliono sfruttare il fattore campo e la loro solidità su entrambi i lati del parquet per indirizzare la gara fin dai primi possessi, cercando di imporre ritmo e intensità. Gli Hornets, invece, proveranno a giocare una partita dinamica, facendo leva sulla velocità e sulle soluzioni offensive per mettere in difficoltà la difesa avversaria e restare in partita fino alla fine. Una sfida che promette spettacolo dell'inizio alla fine.