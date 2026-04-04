La sfida NBA tra Timberwolves e Hornets si gioca nella notte tra domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile alle ore 01:00. Un confronto interessante tra due squadre che puntano a ottenere un successo utile per dare continuità al proprio percorso. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
La diretta streaming
Timberwolves-Hornets, streaming live: dove vederla in diretta tv gratis
I Timberwolves vogliono sfruttare il fattore campo e la loro solidità su entrambi i lati del parquet per indirizzare la gara fin dai primi possessi, cercando di imporre ritmo e intensità. Gli Hornets, invece, proveranno a giocare una partita dinamica, facendo leva sulla velocità e sulle soluzioni offensive per mettere in difficoltà la difesa avversaria e restare in partita fino alla fine. Una sfida che promette spettacolo dell'inizio alla fine.
Dove vedere Timberwolves-Hornets in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita tra Timberwolves e Hornets sarà disponibile in streaming per gli utenti registrati sulle piattaforme abilitate. Per accedere alla diretta è sufficiente creare un account, mantenere il conto attivo oppure aver effettuato una giocata recente. In questo modo sarà possibile seguire l’incontro comodamente da qualsiasi dispositivo, con statistiche aggiornate in tempo reale.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Timberwolves arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione, puntando su una difesa organizzata e su un attacco capace di trovare soluzioni efficaci nei momenti chiave.
Gli Hornets cercano invece un colpo in trasferta, affidandosi alla qualità dei propri giocatori e alla capacità di alzare il ritmo per sorprendere gli avversari.
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