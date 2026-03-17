La sfida NBA tra Timberwolves e Jazz si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Timberwolves vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e consolidare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Jazz cercano un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Timberwolves proveranno a imporre ritmo e intensità davanti al pubblico di casa per controllare la partita e ottenere due punti preziosi.
I Jazz cercheranno di rispondere con aggressività difensiva e gestione dei possessi, puntando a una vittoria importante lontano da casa.
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