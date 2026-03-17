La sfida NBA tra Timberwolves e Jazz si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Timberwolves vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e consolidare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Jazz cercano un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.