Il secondo turno di Wimbledon mette di fronte Janice Tjen e Daria Kasatkina, due giocatrici che hanno ritrovato fiducia proprio sui prati londinesi dopo un periodo complicato. Entrambe arrivavano infatti da una serie di risultati negativi, ma sono riuscite a interrompere la tendenza vincendo il match d'esordio. La sfida si preannuncia particolarmente equilibrata, con poche differenze sia a livello di rendimento recente sia nelle statistiche principali. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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si presenta con, ma il dato è influenzato da una serie negativa precedente a Wimbledon. Nel primo turno ha ottenuto una vittoria di grande prestigio contro Leylah Fernandez, numero 24 del ranking mondiale, dimostrando personalità e capacità di competere contro avversarie di alto livello. Le sue partite tendono spesso a essere molto combattute, con frequenti tie-break e set decisi nei momenti finali.arriva cone una maggiore continuità rispetto alla sua avversaria. Anche l'australiana ha interrotto una striscia negativa grazie al successo ottenuto contro Mingge Xu al primo turno. Pur non brillando particolarmente al servizio, compensa con un ottimo rendimento in risposta e con una notevole capacità di convertire le palle break.

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