La Ligue 1 propone una sfida interessante tra ambizioni diverse: Tolosa-Lione, in programma domenica 10 maggio alle ore 21:00. Il Tolosa, decimo, vuole chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica, mentre il Lione, terzo, è pienamente in corsa per un piazzamento europeo di alto livello. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Carles Martinez, si presenta con un 3-4-2-1 organizzato e dinamico, che punta su equilibrio e qualità tra le linee. Gboho e Donnum saranno fondamentali per creare occasioni alle spalle di Magri.

Il Lione, guidato da Jorge Maciel, risponde con un 4-2-3-1 tecnico e offensivo, basato su possesso palla e qualità negli ultimi metri. Tolisso e Karabec agiranno sulla trequarti a supporto di Sulc, con Fofana pronto a dare profondità.

Le probabili formazioni di Tolosa-Lione

Ci si attende una partita aperta, con il Tolosa pronto a giocarsi le proprie carte davanti al proprio pubblico e il Lione intenzionato a imporre il proprio gioco per portare a casa punti fondamentali. In una gara così, saranno decisivi ritmo, qualità e gestione dei momenti.

Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres Jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez

Lione (4-2-3-1): Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Morton, Tessman, Karabec, Tolisso, Fofana, Sulc. Allenatore: Jorge Maciel

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